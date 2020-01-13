Kazakistan'daki Türk firmalarının sayısı 2 bine dayandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kazakistan'daki Türk firmalarının sayısı 2 bine dayandı - Son Dakika

Kazakistan'daki Türk firmalarının sayısı 2 bine dayandı

6 saat önce

NUR Kazakistan'da faaliyet gösteren Türk sermayeli firma sayısı 1939'a ulaştı.

Kazakistan'daki Türk firmalarının sayısı 2 bine dayandı, System.String[]

NUR Kazakistan'da faaliyet gösteren Türk sermayeli firma sayısı 1939'a ulaştı.

Kazakistan Milli Ekonomi Bakanlığı İstatistik Kurumu verilerine göre, 1 Aralık 2019 itibarıyla ülkede kayıtlı 3 bin 453 Türk sermayeli firmadan 1939'u aktif olarak faaliyetlerini sürdürüyor.

Söz konusu firmaların 1884'ü küçük, 33'ü orta ve 22'si büyük işletmeler grubunda yer alıyor. Türk firmaların 467'si inşaat, 650'si perakende ve toptan satış, 124'ü konaklama ve yemek hizmetleri alanı ve 190'ı imalat sektöründe faaliyet gösteriyor. 508 Türk firması da ülkenin tarım, madencilik, ulaştırma, eğitim, sağlık, enformasyon ve iletişim, sigortacılık, gayrimenkul ve diğer alanlarında hizmet veriyor.

Kazakistan'ın Türkiye ile ticareti geçen yılın 10 ayında 2018'in aynı dönemine göre yüzde 54 artarak 2 milyar 554 milyon 421 bin dolara ulaşmıştı.

Ekonomi Bakanlığı, Kazakistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 10:06 Kaynak: AA
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