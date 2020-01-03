Kazakistan'daki uçak kazasının yeni görüntüleri yayınlandı - Son Dakika
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Kazakistan'daki uçak kazasının yeni görüntüleri yayınlandı

6 saat önce

Kazakistan'daki uçak kazasının yeni görüntüleri yayınlandıKazakistan (DHA) - Kazakistan'da içerisinde 93 yolcu ve 5 mürettabat ile kalkışından hemen sonra düşen uçakla ilgil yeni görüntüler yayınlandı.

Kazakistan'daki uçak kazasının yeni görüntüleri yayınlandı

Kazakistan (DHA) - Kazakistan'da içerisinde 93 yolcu ve 5 mürettabat ile kalkışından hemen sonra düşen uçakla ilgil yeni görüntüler yayınlandı. Bek Air şirketine ait Fokker-100 tipi uçak, Almatı Havaalanı'ndan kalkışından hemen sonra düşmüştü. 15 kişinin öldüğü, 66 kişinin de yaralandığı kazada, uçağın 2 katlı bir binaya çarpmadan önce sürüklenme anlarına dair görüntüler paylaşıldı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde uçağın sürüklenerek yoldan geçmesi ve bir elektrik direğine çarpması görüldü.

Kazakistan'daki uçak kazasının yeni görüntüleri yayınlandı

Kazakistan, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 11:34 Kaynak: DHA
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