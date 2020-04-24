Kazakistan'dan 164 vatandaş Balıkesir'e getirildi - Son Dakika

Kazakistan'dan 164 vatandaş Balıkesir'e getirildi
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Kazakistan'dan getirilen 164 vatandaş Balıkesir'in Edremit ilçesinde bulunan Koca Seyit Havalimanı'na iniş yaptı.
Kazakistan'dan getirilen 164 vatandaş Balıkesir'in Edremit ilçesinde bulunan Koca Seyit Havalimanı'na iniş yaptı.
Kazakistan'ın Astana kentinden 5 saat 35 dakikalık bir uçuş gerçekleştiren uçak Koca Seyit Havalimanı'na iniş yaptı. Edremit Koca Seyit Havalimanına inen uçak için geniş güvenlik önlemleri alındı. Uçuş güvenliğinin yanı sıra yurda getirilen yolcular içinde korona virüs önlemleri alındı. Uçuş yer ekibinin özel tulumlar giydiği gözlendi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüsler terminal binası önünde hazır bekletildi. Pasaport ve sağlık kontrolleri yapılan yolcular daha sonra otobüslere alındı. Polis ve jandarma tarafından güvenliği alınan bir konvoy ile yolcular Balıkesir'e taşındı. Kazakistan'dan gelen 164 yolcunun Balıkesir'de KYK yurtlarında 14 gün karantinaya alınacağı öğrenildi. - BALIKESİR
Haber Yayın Tarihi: 24.04.2020 11:50 Kaynak: İHA
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