Son Dakika Haberleri: Kazakistan'dan 2018'de 72,5 Milyon Tonluk Petrol İhracı

Kazakistan'dan 2018'de 72,5 Milyon Tonluk Petrol İhracı

22 dakika önce

ASTANA (AA) – Kazakistan'ın geçen yıl 72,5 milyon ton petrol ihraç etti.

Kazakistan'dan 2018'de 72,5 Milyon Tonluk Petrol İhracı, System.String[]
ASTANA (AA) – Kazakistan'ın geçen yıl 72,5 milyon ton petrol ihraç etti.

Kazakistan Enerji Bakanlığından yapılan açıklamada, geçen yıl ülkede petrol üretiminin 2017'ye göre yüzde 4,8 yükselişle 90,35 milyon tona ulaştığı belirtilerek, artışın çoğunlukla Kaşagan sahasından kaynakladığı ifade edildi.

Geçen yıl ülkede yıllık yüzde 10,3 artışla 16,4 milyon ton petrolün rafine edildiği vurgulanan açıklamada, bu yıl için hedefin 17,2 milyon ton olduğu aktarıldı.

Açıklamada, geçen yıl 72,5 milyon ton petrolün ihraç edildiği ve bunun 2017 yılına göre yüzde 3,9'luk bir artış olduğu kaydedildi.

Bu yıl petrol üretiminin 89 milyon ton olmasının planlandığı ifade edilen açıklamada, üretimde beklenen düşüşün Tengiz ve Kaşagan gibi büyük sahalarda yapılacak planlı onarım çalışmalarından kaynaklanacağı bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 09:48 Kaynak: AA

Kazakistan, Güncel
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