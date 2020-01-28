Kazakistan'dan Çin'e vize kısıtlaması - Son Dakika
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Kazakistan'dan Çin'e vize kısıtlaması

7 saat önce

Kazakistan, Çin'in Wuhan kentinde görülmeye başlanan ve dünyayı alarma geçiren Korona virüsü nedeniyle Çin vatandaşlarına bazı vize kısıtlamaları getirdi.

Kazakistan'dan Çin'e vize kısıtlaması, System.String[]

Kazakistan, Çin'in Wuhan kentinde görülmeye başlanan ve dünyayı alarma geçiren Korona virüsü nedeniyle Çin vatandaşlarına bazı vize kısıtlamaları getirdi.


Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı alarma geçiren Korona virüsüne karşı dünya çapında önlemler alınmaya devam ediliyor. Kazakistan Dışişleri Bakanı Shukhrat Nuryshev, virüs nedeniyle Çin vatandaşlarına vize konusunda bazı zorunluluklar getirildiğini duyurdu. Nuryshev, Kazakistan'a vize başvurusunda bulunacak Çin vatandaşlarının gerekli sağlık belgelerine sahip olmalarının zorunlu olduğunu, elektronik vizenin bir süreliğine kaldırıldığını ve ülkeye gelen Çin vatandaşlarının gerekli sağlık kontrollerine tabii tutulacaklarını da belirtti. Çin'in karantina bölgesi Wuhan'da bulunan 98 Kazak öğrencinin tahliyesi için de Çinli yetkililerle iletişime geçildiğini belirten Nuryshev, Çin ile Kazakistan arasındaki sınırın tamamen kapatılmadığını, bu nedenle Çin'de bulunan bin 300'ün üzerinde Kazak vatandaşının ülkelerine geri dönememesi gibi bir durumun olmadığını belirtti.


Öte yandan Kazakistan Sağlık Bakanı Yelzhan Birtanov, Çin'den ülkeye dönen 4 kişinin Korona virüsü şüphesiyle hastaneye kaldırılarak gerekli testlerin yapıldığı bilgisini verdi. - ASTANA

Çin Halk Cumhuriyeti, Kazakistan, Wuhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 11:24 Kaynak: İHA
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