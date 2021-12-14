Kazakistan'dan Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ne 200 kitap - Son Dakika

KAZAKİSTAN'ın bağımsızlığının 30'uncu yıl dönümünde Kazak heyeti tarafından, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ve Kazak yazarların kaleme aldığı yaklaşık 200 kitap, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ne hediye edildi.

Kazakistan, bağımsızlığının 30'uncu yıl dönümüne nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ne 200 kitap hediye etti. Kitapların takdimi nedeniyle düzenlenen törene; Cumhurbaşkanlığı Destek ve Mali Hizmetler Genel Müdürü Mahmut Kazan, Millet Kütüphanesi Daire Başkanı Ayhan Tuğlu, Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly ve Kazakistan Milli Kütüphane Müdürü Umitkhan Munalbeyeva katıldı.

Millet Kütüphanesi Daire Başkanı Ayhan Tuğlu, Türk dünyasının ancak birlik olursa dirliğe kavuşacağını belirterek, Birliğimizi sağlamlaştırmak için en büyük rol kültür, eğitim, sanat alanında iş birliğinden geçiyor. Yazarlarımız, düşünce insanlarımız, akademisyenlerimiz ve alimlerimiz arasındaki temasları güçlendirmek için bütün uluslararası platformları etkin bir şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Böylece gelecek nesillere gurur duyacağımız bir mirası aktaracağımıza yürekten inanıyorum. Kardeş ülkemizin 200'e yakın kitabını kütüphanemize hediye ediyor olmasından duyduğumuz mutluluğu ileterek kendilerine şahsım ve kütüphanemiz adına teşekkür ediyorum dedi.

Konuşmaların ardından Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ve Kazak yazarların kaleme aldığı yaklaşık 200 kitap sergilendi.