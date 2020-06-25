Kazakistan'dan Gaziantepli sanayicilere yatırım çağrısı - Son Dakika

Kazakistan'dan Gaziantepli sanayicilere yatırım çağrısı

Gaziantep'e birçok ülkeden yatırım teklifi geliyor.

Gaziantep'e birçok ülkeden yatırım teklifi geliyor. Son olarak Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri'ni ziyaret eden bir grup Kazakistanlı iş insanı, Gaziantepli dokunmamış (non-woven) kumaş üreticisi firmalar ile görüşerek, Kazakistan'da yatırım yapma çağrısında bulundu.

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Kazakistan'dan Gaziantep'e çeşitli temaslarda bulunmak üzere gelen bir grup Kazakistanlı iş insanı, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci'yi ziyaret etti. Dokunmamış kumaş üreticilerinin de katıldığı toplantıda Kazak iş insanları Gaziantepli sanayicilere Kazakistan'da yatırım yapma çağrısında bulunurken, sanayicilerimizin özellikle dokunmamış kumaş üretimindeki deneyimlerinden yararlanmak istediklerini ifade ettiler.

Ziyaret sonrası bir değerlendirme yapan GAİB Koordinatör Başkanı Sayın Ahmet Fikret Kileci, Gaziantep'in birçok ülkenin sahip olmadığı sanayi tesislerine sahip olduğunu ifade ederek, "Kentimiz önemli bir sanayi şehridir. Sanayideki yatırımlarımıza bakıldığında sektörel çeşitlilik göze çarpmaktadır. Kazakistan'dan gelen bir grup iş insanıyla Gaziantepli dokunmamış kumaş üreticilerimizi Birliklerimizde bir araya getirdik. Kazak iş insanları, ülkelerindeki iş fırsatları ve yatırımlarla ilgili sağlanan kolaylıkları anlatarak Kazakistan tekstil sektörüne yatırım çekmek istediklerini ilettiler ve Gaziantepli sanayicilere işbirliği çağrısında bulundular. İki ülke arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi ve Kazakistan'a ihracatımızın artırılması yönünde bizler de düşüncelerimizi paylaştık. Dünyanın birçok ülkesinden sanayicilerimize benzer yatırım teklifleri gelmektedir. Bu, kentimizin sanayi alanında geldiği noktayı göstermektedir. Başarılarından dolayı sanayicilerimizi yürekten kutluyorum. Gaziantep pandemi sürecinde önemli bir sınav vermiş ve dokunmamış kumaş üretimiyle Türkiye'nin gururu haline gelmiştir" dedi. - GAZİANTEP

Kazakistan, Gaziantep, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 11:18 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kazakistan'dan Gaziantepli sanayicilere yatırım çağrısı - Son Dakika Ekonomi

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