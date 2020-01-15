Kazakistan'dan geldi, kendini astı - Son Dakika
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Kazakistan'dan geldi, kendini astı

16 dakika önce

BURSA'nın İnegöl ilçesine yakınlarını ziyarete gelen Kazakistan vatandaşı Rufat A.(25), istinat duvarına bağladığı tele kendini asarak yaşamına son verdi.

Kazakistan'dan geldi, kendini astı, System.String[]

BURSA'nın İnegöl ilçesine yakınlarını ziyarete gelen Kazakistan vatandaşı Rufat A.(25), istinat duvarına bağladığı tele kendini asarak yaşamına son verdi.

Olay, İnegöl ilçesinin kırsal Yeniceköy Mahallesi Balkan Caddesi'ndeki bir sitede meydana geldi. Kazakistan'dan dün yakınlarını ziyaret için gelen Rufat A. (25), gece yarısı evden çıktı. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen genç, istinat duvarına bağladığı tele kendini astı. Sabah vatandaşlar tarafından cansız bedeni bulunan Rufat A.'nın cesedi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.


Kazakistan, İnegöl, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 10:10 Kaynak: DHA
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