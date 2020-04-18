Kazakistan'dan gelen 73 Türk vatandaşı öğrenci yurduna yerleştirildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kazakistan'dan gelen 73 Türk vatandaşı öğrenci yurduna yerleştirildi - Son Dakika

Kazakistan'dan gelen 73 Türk vatandaşı öğrenci yurduna yerleştirildi

6 saat önce

Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle Kazakistan'dan gelen 73 Türk vatandaşı, geniş güvenlik önlemleri altında Van Süleyman Şah Öğrenci Yurduna yerleştirildi.

Kazakistan'dan gelen 73 Türk vatandaşı öğrenci yurduna yerleştirildi, System.String[]

Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle Kazakistan'dan gelen 73 Türk vatandaşı, geniş güvenlik önlemleri altında Van Süleyman Şah Öğrenci Yurduna yerleştirildi.


Kazakistan'dan Van Ferit Melen Havalimanı'na gelen 73 Türk vatandaşı, burada yapılan ilk sağlık kontrolünün ardından polis eşliğinde Van Büyükşehir Belediyesine ait 4 otobüsle Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Süleyman Şah Öğrenci Yurdu'na getirildi. Mustafa Yıldızdoğan'ın "Türkiyem" isimli türküsü eşliğinde Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç ve Van AFAD İl Müdürü Osman Uçar tarafından karşılanan aralarında, öğrenci, işçi ve ailelerin olduğu 73 Türk vatandaşı sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde otobüslerden indirildi. Buradaki görevliler tarafından birer Türk bayrağı verilen vatandaşlara, kısa bir konuşma yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, "Aziz misafirlerimiz yanımda Van AFAD İl Müdürü Osman Uçar ve bütün çalışma arkadaşlarımızla 14 gün boyunca sizi evinizdeymişsiniz gibi ağırlamak için buradayız, sizlerin emrine amadeyiz. Bizlerin şeref konuğu ve aziz misafirsiniz. Burada gördüğünüz arkadaşlarla beraber diğer günlerde vardiyalı olarak değişecek diğer personellerimizle beraber 7/24 sizin emrinize olacaklar inşallah. Yapılan hoş geldin konuşmasının ardından vatandaşlar kalacakları odalara alındı. 14 günlük karantina süreci boyunca Van Valiliği, Sağlık Müdürlüğü, Gençlik Hizmetleri İl Müdürlüğü, AFAD ve Kızılay tarafından Türk vatandaşlarının ihtiyaçları karşılanacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde yer alan görevli psikologlar ise karantina süresi boyunca destek sunacak. - VAN

Kazakistan, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.04.2020 06:19 Kaynak: İHA

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