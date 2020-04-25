Kazakistan'dan getirilen 164 kişi, Balıkesir'de karantinaya alındı - Son Dakika

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt dışında bulunan Türk vatandaşlarının yurda getirilmesi devam ediyor. Bu kapsamda Kazakistan'da bulunan 164 Türk vatandaşı, Nur Sultan Nazarbayev Uluslararası Havalimanı'ndan yerel saat ile 17.44'te havalanan Türk Hava Yoları'na ait Airbus A330- 303 tipi TC-LND kuyruk numaralı uçakla, saat 20.30'da Edremit ilçesi Koca Seyit Havalimanı'na indi.

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