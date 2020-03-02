Kazakistan'dan İran vatandaşlarına virüs engeli - Son Dakika
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Kazakistan'dan İran vatandaşlarına virüs engeli

6 saat önce

Kazakistan hükümeti, Korona virüsü endişesiyle İran vatandaşlarının 5 Mart'tan itibaren ülkeye girişinin yasaklanacağını açıkladı.

Kazakistan'dan İran vatandaşlarına virüs engeli, System.String[]

Kazakistan hükümeti, Korona virüsü endişesiyle İran vatandaşlarının 5 Mart'tan itibaren ülkeye girişinin yasaklanacağını açıkladı.

Çin'de ortaya çıkan ve hızla yayılan Korona virüsü nedeniyle dünya çapında endişe artıyor. Kazakistan hükümeti tarafından yapılan açıklamada, Korona virüsün ülkede yayılmasının önlenmesi amacıyla İran vatandaşlarının 5 Mart'tan itibaren ülkeye girişinin yasaklanacağı bildirildi. Hükümet ayrıca, 3 Korona virüsü vakasının bulunduğu Azerbaycan ile karşılıklı olarak uçuş sayısının azaltılacağını ve virüs bulunan ülkelerin vatandaşlarına çalışma izni verilmesinin askıya alınacağını duyurdu.

(İHA)

Kazakistan, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 12:00 Kaynak: İHA
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