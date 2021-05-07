Kazakistan'dan Kırgızistan'a insani yardım - Son Dakika

Kazakistan Cumhurbaşkanlığı Basın Sözcüsü Berik Uali, Cumhurbaşkanı Kassym-Jomart Tokayev'in Kırgız halkına insani yardım sağlanması yönünde talimat verdiğini duyurdu.

Kazakistan Büyükelçiliğinden yapılan açıklamaya göre Basın Sözcüsü Uali, Kırgızistan'a insani yardım sağlanması yönünde alınan karara ilişkin yaptığı açıklamada, "Kırgız Cumhuriyeti'yle kardeşlik, geleneksel dostluk, ittifak ve stratejik ortaklık ilkelerinin rehberliğinde Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Kassym-Jomart Tokayev, kardeş Kırgızistan'a Kazakistan halkı adına insani yardım gönderilmesi yönünde talimat verdi. İnsani yardım çerçevesinde Kırgızistan'a 10 bin ton un gönderilecek. Kazakistan hükümeti, Cumhurbaşkanı Tokayev'in talimatlarını yerine getirmeye başladı" ifadelerini kullandı. - ANKARA