Kazakistan'dan koronavirüs salgını nedeniyle Çin'e seyahat uyarısı - Son Dakika
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Kazakistan'dan koronavirüs salgını nedeniyle Çin'e seyahat uyarısı

6 saat önce

NUR Kazakistan, koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlarına Çin ziyaretlerini ertelemesi çağrısında bulundu.

Kazakistan'dan koronavirüs salgını nedeniyle Çin'e seyahat uyarısı, System.String[]

NUR Kazakistan, koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlarına Çin ziyaretlerini ertelemesi çağrısında bulundu.

Kazakistan'ın Başhekimi Jandarbek Bekşin, düzenlediği basın toplantıda, Çin'de Aralık 2019'da tespit edilen koronavirüs salgını nedeniyle Nur Sultan ve Almatı havalimanlarının yanı sıra Çin sınırındaki kara yolu ve demir yolu geçişlerinde sıhhi karantina hizmetlerinin çalışmalarının güçlendirildiğini belirtti.

Sınır geçiş noktalarında ve havalimanlarında Çin'den gelen yolcuların termal kamera kontrolünden geçirildiğini ifade eden Bekşin, "13 binin üzerinde yolcuyu kontrol ettik. An itibarıyla Kazakistan'da koronavirüs salgını tespit edilmemiştir." dedi.

Bekşin, uçak ve trenlerin mürettebatlarıyla yolcularda hangi belirtilere dikkat etmeleri gerektiğine ilişkin bilgilendirme çalışmaları yaptıklarını vurguladı.

Çin'den gelenler özel kontrol altına alınacak

Hiçbir ülkenin salgına karşı koruma altında bulunmadığına işaret eden Bekşin, "Temel hedefimiz, salgının ülkemizde yayılmasını engellemektir." ifadesini kullandı.

Bekşin, turistik firmalar aracılığıyla Çin'e gidecek yolculara salgını önleme bilgileri içeren broşürler dağıttıklarının altını çizerek, "Çin'e gidecek vatandaşlarımıza ziyaretlerini ertelemeleri çağrısında bulunuyoruz. Ertelemek mümkün olmuyorsa, salgının çıktığı Hubey eyaleti ve Vuhan kentini ziyaret etmemelerini tavsiye ediyoruz." diye konuştu.

Başhekim Bekşin, Kazakistan'da çalışan Çin vatandaşlarının ocak sonunda yılbaşını kutlamak için ülkelerine gideceklerini ve onların geri döndüklerinde özel kontrol altına alınacağını da kaydetti.

Çin Halk Cumhuriyeti, Kazakistan, Aralık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 12:02 Kaynak: AA
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