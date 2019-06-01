Kazakistan'dan Muğla'ya gelen yolcu uçağı için su takı töreni

Kazakistan
'dan ilk defa Muğla
'ya gelen yolcu uçağı için su takı töreni düzenlendi. Almatı
şehrinden ilk turist
kafilesini taşıyan yolcu uçağı, Milas-Bodrum Havalimanı
pistinde itfaiye araçlarının oluşturduğu "su takı" töreniyle karşılandı.
Alkışlarla uçaktan inen 189 yolcuya, havalimanı protokolünce çiçek verildi, pilotlar ve mürettebat için pasta kesildi.
Milas- Bodrum Havalimanı
TAV İşletme Koordinatörü İclal Kayaoğlu, yaptığı açıklamada, Air Astana
'nın Almatı ve Muğla arasındaki karşılıklı seferlerin cumartesi ile çarşamba günleri olacağını söyledi.
Yolcu sayısında bu yıl yüzde 40 artış beklediklerini belirten Kayaoğlu, "Son iki yıldır, ciddi bir ivmeyle bilhassa yurt dışı uçuşlarda olumlu sonuçlar elde etmeye başladık. İlk defa Milas-Bodrum Havalimanı'na uçuş gerçekleştiren Air Astana isimli hava yolu da bugünkü uçuşlarıyla bizleri mutlu etti. Turistlerimizi karanfillerle karşılayarak ülkemizin sıcak yüzünü, misafirperverliğini gösterdik." dedi.