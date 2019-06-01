Son Dakika Haberleri: Kazakistan'dan Muğla'ya gelen yolcu uçağı için su takı töreni
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Kazakistan'dan Muğla'ya gelen yolcu uçağı için su takı töreni

58 dakika önce

Kazakistan'dan ilk defa Muğla'ya gelen yolcu uçağı için su takı töreni düzenlendi.

Kazakistan'dan Muğla'ya gelen yolcu uçağı için su takı töreni, System.String[]
Kazakistan'dan ilk defa Muğla'ya gelen yolcu uçağı için su takı töreni düzenlendi.
Almatı şehrinden ilk turist kafilesini taşıyan yolcu uçağı, Milas-Bodrum Havalimanı pistinde itfaiye araçlarının oluşturduğu "su takı" töreniyle karşılandı.
Alkışlarla uçaktan inen 189 yolcuya, havalimanı protokolünce çiçek verildi, pilotlar ve mürettebat için pasta kesildi.
Milas- Bodrum Havalimanı TAV İşletme Koordinatörü İclal Kayaoğlu, yaptığı açıklamada, Air Astana'nın Almatı ve Muğla arasındaki karşılıklı seferlerin cumartesi ile çarşamba günleri olacağını söyledi.
Yolcu sayısında bu yıl yüzde 40 artış beklediklerini belirten Kayaoğlu, "Son iki yıldır, ciddi bir ivmeyle bilhassa yurt dışı uçuşlarda olumlu sonuçlar elde etmeye başladık. İlk defa Milas-Bodrum Havalimanı'na uçuş gerçekleştiren Air Astana isimli hava yolu da bugünkü uçuşlarıyla bizleri mutlu etti. Turistlerimizi karanfillerle karşılayarak ülkemizin sıcak yüzünü, misafirperverliğini gösterdik." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 06:19 Kaynak: AA
Kazakistan, Muğla, Güncel
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