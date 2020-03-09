Kazakistan'dan petrol fiyatlarındaki düşüşe karşı eylem planı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Kazakistan'dan petrol fiyatlarındaki düşüşe karşı eylem planı - Son Dakika Ekonomi

Kazakistan'dan petrol fiyatlarındaki düşüşe karşı eylem planı

6 saat önce

NUR Kazakistan, petrol fiyatlarındaki düşüşe karşı eylem planı geliştirme kararı aldı.

Kazakistan'dan petrol fiyatlarındaki düşüşe karşı eylem planı, System.String[]

NUR Kazakistan, petrol fiyatlarındaki düşüşe karşı eylem planı geliştirme kararı aldı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in, kabine üyeleriyle küresel petrol piyasalarındaki gelişmelerin ülke ekonomisine etkisine yönelik acil bir toplantı yaptığı belirtildi.

Tokayev'in, toplantıda "Acil Müdahale Karargahı" oluşturma talimatı verdiği kaydedilen açıklamada, "Krize karşı eylem planı geliştirilecek. Özellikle büyük firmalarda istihdamı desteklemekle ilgili özel plan hazırlandı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, cumhurbaşkanının bütçe giderlerinin azaltılması, bazı bölgelerde istihdamın artırılması, para ve mali piyasa istikrarının sağlanması, bütçenin optimize edilmesi konularına dikkati çektiği aktarıldı.

Cumhurbaşkanı Tokayev, sosyal medyadaki açıklamasında, "Devlet, tüm yükümlülüklerini tamamen yerine getirecektir, ek iş yerleri oluşturulacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, petrol fiyatlarındaki düşüş nedeniyle ülkenin milli para birimi tengenin değer kaybettiği gözlemlendi. Kazakistan Milli Bankası, ülkedeki mali duruma ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

Brent petrolün varil fiyatı dün gece en düşük 31,27 dolara, WTI tipi petrolün varil fiyatı da en düşük 27,34 dolara gerilemiş, böylece her iki petrol türünün varil fiyatı 12 Şubat 2016'dan beri en düşük seviyesini kaydetmişti.

Cumhurbaşkanı, Kazakistan, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 11:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Petrol fiyatlarının düşmesiyle Rus ekonomisinde olağanüstü hal ilan edildi
Son Dakika: Rusya, petrol arzını artıran Suudi Arabistan'a aynı şekilde karşılık verecek Petrol fiyatlarındaki sert düşüş Suudi Arabistan, Rusya ve ABD'yi vuracak Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brüksel uçağına binmeden önce koronavirüse karşı heyettekilerle tokalaşmadı

Son Dakika Haberleri
18:11 Bakan Albayrak'tan büyüme rakamları açıklaması
18:00 Tarımda Kadın Girişimcilik Çalıştayı
17:57 Altın fiyatları yükseldi, petrol geriledi
17:50 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez petrol fiyatlarındaki düşüşü değerlendirdi Açıklaması
17:46 New York Fed repo miktarlarını artırdı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2020 18:12:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kazakistan'dan petrol fiyatlarındaki düşüşe karşı eylem planı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]