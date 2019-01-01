Son Dakika Haberleri: Kazakistan'dan Tek Girişli Elektronik Vize Uygulaması

Kazakistan'dan Tek Girişli Elektronik Vize Uygulaması

55 dakika önce

Kazakistan'ın 1 Ocak itibarıyla tek girişli elektronik vize uygulamasını başlattığı bildirildi.

Kazakistan'dan Tek Girişli Elektronik Vize Uygulaması, System.String[]
Kazakistan'ın 1 Ocak itibarıyla tek girişli elektronik vize uygulamasını başlattığı bildirildi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, yabancıların elektronik vizeyle sadece Astana ve Almatı şehirlerindeki uluslararası havalimanlarından ülkeye giriş veya çıkış yapabilecekleri, elektronik vizenin turistik amaçlı 117 ülke ve tedavi için 23 ülke vatandaşları için verileceği kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 10:55 Kaynak: AA

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