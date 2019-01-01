Kazakistan'dan Tek Girişli Elektronik Vize Uygulaması
55 dakika önce
Kazakistan'ın 1 Ocak itibarıyla tek girişli elektronik vize uygulamasını başlattığı bildirildi.
Kazakistan
'ın 1 Ocak itibarıyla tek girişli elektronik vize uygulamasını başlattığı bildirildi.
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, yabancıların elektronik vizeyle sadece Astana
ve Almatı
şehirlerindeki uluslararası havalimanlarından ülkeye giriş veya çıkış yapabilecekleri, elektronik vizenin turistik amaçlı 117 ülke ve tedavi için 23 ülke vatandaşları için verileceği kaydedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 10:55 Kaynak: AA
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