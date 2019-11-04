Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, "Türkiye ve Kazakistan'ın imkanlarını değerlendirmek için beraber çalışmalıyız. Kazakistan, Türkiye'ye mükemmel bir üs olabilir." dedi.

Saparbekuly, AA muhabirine, 10 Kasım'da İstanbul'da düzenlenecek Kazakistan-Türkiye İş ve Yatırım Forumu öncesi iki ülke ekonomik ilişkilerine yönelik değerlendirmede bulundu.

İş adamları ve yatırımcılar için önemli olan forum öncesinde Ankara'da Karma Ekonomik Komisyonu toplantısının da yapılacağını ifade eden Saparbekuly, "Kazakistan'dan çeşitli alanlarda iş birliği yapmak ve Türkiye'de yatırım gerçekleştirmek için partner arayan 150 iş adamı gelecek. Ziyarette, Kazakistan'ın yatırım ve ticaret potansiyeli Türk iş adamlarına sunulacak. Türkiye'den de 500'den fazla katılımcı bu foruma kayıtlarını yaptırdı." diye konuştu.

Forumun özel sektörün kendini tanıtması için önemli olduğunu vurgulayan Saparbekuly, etkinlikte her iki ülkenin birbiriyle ticaretini nasıl artırılabileceğinin ele alınacağını söyledi.

Saparbekuly, Kazakistan'daki yatırım imkanları üzerine de toplantılar yapılacağına işaret ederek, bu toplantılarda Kazakistan'daki enerji, maden, petrokimya, inşaat malzemeleri üretimi, hafif sanayi ile tarım ve gıda alanlarındaki yatırım imkanları ve teşviklerinin anlatılacağını bildirdi.

"Kazakistan'a yatırımda Türkiye ilk 10'da"

Türkiye'nin bu yıl ilk defa Kazakistan'da yatırım yapan ilk 10 ülke arasında yer aldığına dikkati çeken Saparbekuly, şöyle devam etti:

"Türkiye, Japonya gibi birçok ülkeyi geride bırakarak Kazakistan'a en çok yatırım yapan 9'uncu ülke oldu. Türkiye, bu yılın ilk yarısında 275 milyon dolarlık yatırım yapmış. Geçen yılın tamamında 300 milyon dolar yatırım gerçekleştirilmişti. Bu yıl yatırımlarda yüzde 85,2'lik artış görüyoruz. Bu, Türkiye'nin ülkemize gelen yabancı yatırımda 2,7'lik paya ulaşmasına olanak sağladı."

Saparbekuly, geçen yıl düzenlenen forumda 1,7 milyar dolarlık anlaşma imzalandığını anımsatarak, bu anlaşmaların üzerine 400 milyon dolarlık daha yatırım anlaşmaları yapıldığını ifade etti.

Bu anlaşmalarda alınan yatırım kararlarının yüzde 90'ının başladığını vurgulayan Saparbekuly, iki ülke arasındaki ticaret hacminde artış olduğunu bildirdi.

Saparbekuly, bu sene sonuna kadar iki ülke arasındaki ticaret hacminin 3 milyar doları bulmasını beklediklerini dile getirerek, "Bunu da önemli bir gösterge olarak görüyoruz. Yatırımın rekor düzeyde olacağını düşünüyoruz. Ülkemizde gıda, tarım ve hayvancılık, inşaat malzemeleri ve birçok alanda fırsatlar var. Yatırımcılar ülkemizde her türlü alanda yatırım yapabilir." değerlendirmesinde bulundu.

"Petrokimya yatırım almak istediğimiz sektör"

Kazakistan'da geçen yıl 19 milyon metrekare konut yapıldığını aktaran Saparbekuly, bu konutların 11 milyon metrekaresinin devlet, 8 milyon metrekaresinin de özel sektör tarafından yapıldığını söyledi.

Saparbekuly, gelecek yıl ülkelerinde 27 milyon metrekare konut yapılacağını belirterek, Kazakistan'ın inşaat sektöründeki malzemelere daha çok ihtiyaç duyacağını, bölgelerinde ve komşu ülkelerde de inşaatın geliştiğini bildirdi.

Maden sektöründe Kazakistan'da yatırımlar gerçekleştirildiğine dikkati çeken Saparbekuly, şöyle konuştu:

"Petrokimya sektörü Kazakistan'ın yatırım almak istediği bir sektör. Bu sektörde yatırımcıya birçok imkan sağlıyoruz. Petrol ve doğal gazın ham madde ürünlerini yatırımcılara cazip fiyatlarla veriyoruz. Yatırımcıları, kurumlar, gayrimenkul ve arsa vergilerinden muaf tutuyoruz, makinelerine sıfır gümrük vergisi uyguluyoruz, ucuz kredi sağlıyoruz."

Kazakistan'da alternatif ve yenilenebilir enerji alanında önemli gelişmeler olduğun işaret eden Saparbekuly, "Ülkenin hedefi 2050'de yenilenebilir enerji alanında yüzde 50 pay sahibi olmak. Bununla ilgili güneş, rüzgar enerjisi, biyoenerji gibi alanlarda fırsatlar sunuluyor. Her yıl yenilenebilir enerji alanında bin megavatlık ihaleler açıyor. Bu ihalelere katılan Türk yatırımcılar var. Forum, Kazakistan'daki yenilenebilir enerji fırsatlarını görmek için faydalı olacak." ifadelerini kullandı.

Saparbekuly, Kazakistan'ın ulaştırma ve lojistik koridoru üzerinde çalışan bir ülke olduğuna dikkati çekerek, son 10 yılda bu alanda ülkede 28 milyar dolarlık yatırım yapıldığını bildirdi.

Ülkede gelecek 5 yıl için ulaştırma ve lojistik sektöründe 15 milyar dolarlık yatırım bütçesi ayrıldığını aktaran Saparbekuly, "Bu alanda yatırım yapmak isteyen iş insanlarıyla iş birliği yapmak isteriz. Kazakistan olarak özellikle ulaştırma ve lojistik alanındaki imkanlarımızı iyi biliyoruz. 2022'de sadece transit geçişlerden 5 milyar dolar gelir elde etmeyi planlıyoruz. Ulaştırma ve lojistik hatlarını geliştirmeye kararlıyız." dedi.

"Kazakistan Türkiye'ye üs olabilir"

Saparbekuly, Türkiye'nin yatırım imkanlarının tanıtılması ve şirket satın alma olanaklarının iyi olduğunun anlatılması gerektiğini dile getirdi.

Türkiye'den Kazakistan'a bugüne kadar 4 milyar dolara yakın yatırım yapıldığını aktaran Saparbekuly, yatırımcıların Kazakistan üzerinden bölgeye açılabileceğini vurguladı.

Saparbekuly, "Kazakistan'ın Türkiye'de 1 milyar dolar civarında yatırımı var. Kazakistan bağımsızlığından bugüne 330 milyar dolarlık yabancı yatırımcı çekti. Kazakistan hem bölgesinde hem eski Sovyetler coğrafyasında en çok yatırımcı çeken ülkedir. Orta Asya'ya geçen yıl yapılan 27 milyar dolarlık yatırımın 24 milyar dolarlık kısmı sadece Kazakistan'a gerçekleştirildi. Hedefimiz ülkemize gelen yatırımları gelecek 10 senede 35 milyar dolara çıkarmak. Kazakistan, Dünya Bankası 2020 Raporu'na göre yatırım yapılacak en iyi 25'inci ülke oldu. Buradaki amacımız gelecek 5 senede ilk 10'da yer almak." diye konuştu.

Türkiye'nin konum itibarıyla dünyanın merkezinde olduğunu belirten Saparbekuly, şunları kaydetti:

"Ticaretin ve ulaştırmanın ucuz olduğu bir noktada neden üretim ve yatırım yapılmasın? Türkiye'de fırsat çok. Bu fırsatları Kazakistan'daki iş adamları görüyor. Kazakistan ve Türkiye'deki büyük yatırımcılar arasında iş birliği yapılması gerekiyor. Türkiye'deki organize sanayi bölgeleri Kazakistan'da tanıtılmalı ya da ülkemizde ofis açmaları sağlanmalı. Türkiye ve Kazakistan'ın imkanlarını değerlendirmek için beraber çalışmalıyız. Kazakistan, Türkiye'ye mükemmel bir üs olabilir."