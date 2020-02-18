Kazakistan'dan yer altına 2,6 milyar dolarlık yatırım - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kazakistan'dan yer altına 2,6 milyar dolarlık yatırım - Son Dakika

Kazakistan'dan yer altına 2,6 milyar dolarlık yatırım

7 saat önce

NUR Kazakistan'da, gelecek 5 yılda jeolojik keşif çalışmalarına toplam 2,6 milyar doların üzerinde yatırım yapılması planlandığı bildirildi.

Kazakistan'dan yer altına 2,6 milyar dolarlık yatırım, System.String[]

NUR Kazakistan'da, gelecek 5 yılda jeolojik keşif çalışmalarına toplam 2,6 milyar doların üzerinde yatırım yapılması planlandığı bildirildi.

Kazakistan Başbakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Başbakan Askar Mamin'in başkanlığında düzenlenen bakanlar kurulu toplantısında "2021-2025 dönemi Jeolojik Keşif Devlet Program Taslağı"nın ele alındığı kaydedildi.

Açıklamada, programın ülke topraklarının jeolojik yönden araştırılması, mineral rezervlerin artırılması, toprak altının bilimsel yönden incelenmesi ve altyapının geliştirilmesine yönelik olduğuna dikkat çekildi.

Söz konusu devlet programının uygulanması için kamu bütçesinden 200 milyar tenge (530 milyon dolar) tahsis edilmesinin beklendiği ifade edilen açıklamada, "800 milyar tenge (2 milyar 122 milyon dolar) civarında özel yatırımın çekilmesi öngörülüyor." ifadelerine yer verildi.

Program kapsamında ayrıca toprağın yüzde 100 araştırılması, 50 civarında katı mineral alanının tanımlanması ve tortul havzaların jeolojik keşifle artırılması da hedefleniyor.

Açıklamada ayrıca, Devlet Jeolojik Keşif programının devreye sokulmasıyla maden rezervlerinde beklenen büyümenin, altında 200 ton, bakırda 5 milyon ton, polimetalde 5 milyon ton, uranyumda 50 bin ton ve hidrokarbonda 700 milyon ton olduğuna vurgu yapıldı

Askar Mamin, Kazakistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 09:36 Kaynak: AA
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