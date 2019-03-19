Son Dakika Haberleri: Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev, İstifa Ettiğini Duyurdu.

Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev, İstifa Ettiğini Duyurdu.

2 saat önce

IHAAW161441-SIY/19-03-2019- Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev, istifa ettiğini duyurdu.

Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev, İstifa Ettiğini Duyurdu., System.String[]
IHAAW161441-SIY/19-03-2019

- Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev, istifa ettiğini duyurdu. 19.03.2019 16: 14: 41 TSI
NNNN - ASTANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 04:20 Kaynak: İHA

Kazakistan, Nursultan Nazarbayev, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kılıçdaroğlu, Mitingde Bozkurt Yapan Vatandaşlara Seslendi: İşte O Milliyetçidir, Ülkücüdür Yaşlı Adamın, Çocuktan Düşen 100 Lirayı Alıp Kaçtığı Anlar Kameralara Yansıdı Market İşletmecisinin Ateşe Verdiği Cips, Plastik Gibi Yandı Fethullah Gülen'in Kardeşi Salih Gülen, Saklandığı Evde Ölü Bulundu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.3.2019 18:55:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev, İstifa Ettiğini Duyurdu.
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]