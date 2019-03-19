Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev, İstifa Ettiğini Duyurdu.
2 saat önce
IHAAW161441-SIY/19-03-2019- Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev, istifa ettiğini duyurdu.
IHAAW161441-SIY/19-03-2019
- Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev, istifa ettiğini duyurdu. 19.03.2019 16: 14: 41 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 04:20 Kaynak: İHA
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