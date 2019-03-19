Son Dakika Haberleri: Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev İstifa Etti

Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev İstifa Etti

1 saat önce

– Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev, 'istifasını' televizyondan ulusa seslenerek duyurdu.

Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev İstifa Etti, System.String[]
Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev, 'istifasını' televizyondan ulusa seslenerek duyurdu.

Kazakistan'ın Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından bağımsızlığını ilan ettiği 1991 yılından beri görevde olan Nursultan Nazarbayev, önceden kaydedilen ulusa sesleniş konuşmasında "Benim için kolay olmayan bir karar aldım. Kazakistan Cumhuriyeti Devlet Başkanlığından istifa ediyorum" ifadelerini kullandı.

Ayrıca, ülkede devlet başkanlığı görevini geçici olarak Senato Başkanı Kassım Jomart Tokayev'in üstleneceği de belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 04:49 Kaynak: DHA

Nursultan Nazarbayev, Kazakistan, Dünya
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