Kazakistan: Rusya'dan gelenlerle ilgili ciddi riskler oluşması durumunda gerekli tedbirler alınacak - Son Dakika
Üye Girişi

Kazakistan: Rusya'dan gelenlerle ilgili ciddi riskler oluşması durumunda gerekli tedbirler alınacak

23.09.2022 12:36
Kazakistan: Rusya'dan gelenlerle ilgili ciddi riskler oluşması durumunda gerekli tedbirler alınacak

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı, Rus vatandaşlarının ülkeye gelmesiyle ilgili durumu yakından takip ettiklerini ve ciddi riskler oluştuğu takdirde uluslararası ve ulusal mevzuat çerçevesinde gerekli tedbirlerin alınacağını bildirdi.

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı, Rus vatandaşlarının ülkeye gelmesiyle ilgili durumu yakından takip ettiklerini ve ciddi riskler oluştuğu takdirde uluslararası ve ulusal mevzuat çerçevesinde gerekli tedbirlerin alınacağını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kazakistan'da bazı vatandaşların Rusya'dan gelenlerin sayısındaki artıştan endişe duyduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bu nedenle şuna açıklık getirmekte fayda var: Yabancı uyrukluların Kazakistan Cumhuriyeti'ne giriş ve kalışlarını belirleyen prosedür var. Şu anda tüm ilgili devlet kurumları, bu durum üzerinde sürekli kontrol sağlıyor." ifadeleri kullanıldı.

Kazakistan topraklarında kalan her yabancı uyruklu vatandaşın, ülkenin göç mevzuatına uymak zorunda olduğu belirten açıklamada, "Devlet, her şeyden üstün olan milli çıkarlarını korumak için yeterli mekanizmaya sahiptir. Çevredeki herhangi bir zor jeopolitik durumda ulusal güvenlik önceliğiyle hareket edeceğimizi belirtmek isteriz." denildi.

Açıklamada, ülkenin altyapısının mevcut göç durumunu zorluk yaşanmadan atlatması için hizmet tesislerinin kapasiteleri dahilinde faaliyet gösterdiği aktarıldı.

Söz konusu durumun yakından takip edildiğinin altı çizilen açıklamada, "Ciddi riskler oluşması durumunda uluslararası hukuk ve ulusal mevzuat dikkate alınarak uygun önlemler alınacaktır." ifadesi kullanıldı.

"Durum, özel kontrolde tutuluyor"

Ulusal Güvenlik Komitesince yapılan açıklamada da ülkenin Rusya ile sınır kapılarında Kazakistan tarafına geçmek isteyenlerin sayısında artış olduğu bildirildi.

Açıklamada, halihazırda 30 kara yolu sınır kapısının normal seyrinde çalıştığına işaret edilerek, "Bunların 4'ünde yolcu ve araç akışının artması nedeniyle tıkanıklık yaşanıyor. Durum, özel kontrolde tutuluyor." bilgisi paylaşıldı.

Rus vatandaşlarının Kazakistan'a akını sürüyor

Rusya'da kısmi seferberlik ilan edildiği tarihten beri Rus vatandaşlarının Kazakistan'a akını sürüyor.

Son 24 saatte Kazakistan'ın Rusya'ya sınır kentlerinden Kostanay eyaletine 1000'den fazla Rus vatandaşının geldiği belirtiliyor. Bu durumun, ülkenin Rusya sınırına yakın kentleri ile büyük şehirlerinde konut ve ulaşım fiyatlarını da etkilediği görülüyor.

YORUMLAR
500
Eğitim çalışmalarıyla iz bırakan Kırım Tatar mütefekkir: Gaspıralı İsmail Eğitim çalışmalarıyla iz bırakan Kırım Tatar mütefekkir: Gaspıralı İsmail Rus petrolünün Yunanistan açıklarından Avrupa'ya gizlice sevki denizdeki takiple görüntülendi Rus petrolünün Yunanistan açıklarından Avrupa'ya gizlice sevki denizdeki takiple görüntülendi AB: Rusların iltica başvuruları için mevcut çerçeve geçerli, değerlendirme bireysel olacak AB: Rusların iltica başvuruları için mevcut çerçeve geçerli, değerlendirme bireysel olacak
Kaynak: AA

Dışişleri Bakanlığı, Kazakistan, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kazakistan: Rusya'dan gelenlerle ilgili ciddi riskler oluşması durumunda gerekli tedbirler alınacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan strateji değiştirdi iddiası! Seçimlere farklı bir profille gidecek
15:55 Boşanma aşamasındaki Hadise'nin Reza Zarrab'la görüştüğü öne sürüldü! İddiaları İbrahim Tatlıses yalanladı
15:50 Fenerbahçe'yi yıkan haber! Joshua King, yaşadığı sakatlığı sebebiyle Norveç milli takımı kadrosundan çıkarıldı
15:50 Fenerbahçeli Joshua King, Norveç Milli Takımı kadrosundan çıkarıldı!
15:21 Tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş ve Selçuk Mızraklı, İranlı kadınlara destek için saçlarını kazıttı
15:01 Milyonların beklediği EYT müjdesini Bakan Bilgin verdi: Çalışmada çözüm aşamasına geldik
14:56 Gelecek Partisi'nin "başbakanlık bizim hakkımız" çıkışının ardından İYİ Parti'den açıklama: Son noktayı Meral Akşener koyar
14:49 Rus SİHA'ları, Ukrayna ordusunun taarruzunu durdurdu! 22 askeri araç yok edildi, 120 asker öldü
14:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Türkiye'deki 200 esir hakkında açıklama: Putin'in ısrarla üzerinde durduğu ismi gönderdik
14:44 "Prestij Meselesi" filminde Mahsun Kırmızıgül'ü oynayan Mahmut Kırmızıgül'ün babasına olan benzerliği gündem oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2022 16:47:24. #1.12#
SON DAKİKA: Kazakistan: Rusya'dan gelenlerle ilgili ciddi riskler oluşması durumunda gerekli tedbirler alınacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement