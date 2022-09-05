Smadiyorov, ziyaretin, Kazakistan ve Çin arasındaki sonsuz stratejik ortaklığı, siyasi, ticari, ekonomik, kültürel ve beşeri alanlarda iş birliğini daha da derinleştirmeyi amaçladığını kaydetti.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in davetiyle Çin Devlet Başkanı Şi'nin 14 Eylül'de ülkeye resmi ziyaret gerçekleştireceği bilgisini paylaşan Smadiyorov, "Ziyaret kapsamında devlet başkanları arasında ikili görüşmelerin yapılması ve iki ülke arasında çeşitli alanlarda iş birliği belgelerinin imzalanması planlanıyor." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Kazakistan: Çin Devlet Başkanı Şi, 14 Eylül'de Nur Sultan'da resmi temaslarda bulunacak - Son Dakika

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