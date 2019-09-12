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Kazakistan, Dünya Güreş Şampiyonası'na hazır

22 dakika önce

NUR Dünya Güreş Şampiyonası, Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'ın ev sahipliğinde 14 Eylül'de başlayacak.

Kazakistan, Dünya Güreş Şampiyonası'na hazır, System.String[]

NUR Dünya Güreş Şampiyonası, Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'ın ev sahipliğinde 14 Eylül'de başlayacak.

Barys Arena'da gerçekleştirilecek ve 22 Eylül'de sona erecek şampiyonaya 100'ün üzerinde ülkeden binden fazla sporcu katılacak.

Farklı kilolarda sporcular, grekoromen, serbest ve kadınlar stillerinde yarışacak. Türkiye'yi şampiyonada 10'u kadın 30 sporcu temsil edecek.

Kazakistan Serbest Güreş Federasyonu Başkanı Yerlan Kojasbay, düzenlediği basın toplantısında, dünya şampiyonasına ev sahipliği yapmalarının ülkenin imajını artıracağını belirterek, "Müsabakalar 100 ülkede canlı yayınlanacak, insanlar Kazakistan'ın nasıl bir ülke olduğunu görecek." dedi.

Şampiyonaya en az 5 bin turistin gelmesini beklediklerini dile getiren Kojasbay, turistlerin ülkesinde harcadığı paranın ülke ekonomisine katkı sağlayacağını sözlerine ekledi.

Kazakistan, Eylül, Spor

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 08:56 Kaynak: AA
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