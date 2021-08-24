Kazakistan ekonomisinde gelecek yıl yüzde 3,9 büyüme bekleniyor

Kazakistan Ulusal Ekonomi Bakanı Aset İrgaliyev, 2022'de ülke ekonomisinde yüzde 3,9 düzeyinde büyüme beklediklerini bildirdi.

Bakan İrgaliyev, Bakanlar Kurulu toplantısında, ülkenin 2022-2026 dönemine ilişkin sosyoekonomik kalkınmasına yönelik tahmin raporunu sundu.

İrgaliyev, temel senaryo kapsamında brüt üretimin yıllık ortalama büyümesinin yüzde 4,8 olarak tahmin edildiğini belirterek, "Bütçe planlaması için temel senaryonun kullanılması önerildi. Söz konusu plana göre, 2022'de GSYH'nin reel büyümesi yüzde 3,9, 2026'da ise bu oranın yüzde 5,2'ye çıkması tahmin ediliyor. Gelecek yıl tüm sektörlerde pozitif büyüme bekliyoruz." dedi.

Ülkede 2022'de 87,9 milyon ton petrol üretileceğine işaret eden İrgaliyev, "Bu rakam 2026'da 107,4 milyon tona yükselecek. İhracatın ise gelecek yıl 60 milyar dolardan 2026'da 79,8 milyar dolara yükseleceğini tahmin ediyoruz." ifadesini kullandı.

Kazakistan Ulusal Banka Başkanı Yerbolat Dosayev de bu yılın sonuna kadar ülke ekonomisinin yüzde 3,7 büyüyerek salgın öncesi seviyeye geri dönüşünü beklediklerini belirtti.

Ülke ekonomisi 2021 Ocak-Temmuz döneminde yüzde 2,7 büyüme kaydetmişti.