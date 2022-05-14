Kazakistan Enerji Bakanı Bolat Akçulakov Akkuyu'da - Son Dakika
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Kazakistan Enerji Bakanı Bolat Akçulakov Akkuyu'da

14.05.2022 17:57
Kazakistan Enerji Bakanı Bolat Akçulakov Akkuyu'da

Kazakistan Enerji Bakanı Bolat Akçulakov başkanlığındaki bir heyet, Mersin’in Gülnar ilçesinde yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali’ni ziyaret etti. Kazak heyet, Rosatom Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve Uluslararası İş Geliştirme Direktörü Kirill Komarov ve Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Anastasia Zoteeva tarafından bilgilendirildi.

Kazakistan Enerji Bakanı Bolat Akçulakov başkanlığındaki bir heyet, Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ni ziyaret etti. Kazak heyet, Rosatom Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve Uluslararası İş Geliştirme Direktörü Kirill Komarov ve Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Anastasia Zoteeva tarafından bilgilendirildi.

Kazakistan Enerji Bakanı Bolat Akçulakov'un başkanlığındaki heyet, Mersin'in Gülnar ilçesinde inşaatı devam eden Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ni ziyaret etti.

Rosatom Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve Uluslararası İş Geliştirme Direktörü Kirill Komarov ve Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Anastasia Zoteeva tarafından karşılanan Kazakistan heyetine, nükleer santral ve inşaatla ilgili bilgiler verildi.

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nden yapılan açıklamaya göre; Kazakistan Enerji Bakanı Bolat Akçulakov'a  Samruk-Kazına Anonim Şirketi (A.Ş.) Yönetim Kurulu Başkanı Almasadam Satkaliyev ve Kazak iş dünyası temsilcileri eşlik etti.

Kazakistan heyeti, saha ziyaretçileri için zorunlu olan iş güvenliği eğitiminden geçtikten sonra projenin ana ulaşım merkezi olan Doğu Deniz Kargo Terminali'ni ziyaret etti. 1 nolu ünitenin pompa istasyonu inşaat alanını da inceleyen heyet, inşa edilen güç ünitelerinin genel manzarasını görebilmek için sahanın en yüksek noktasına da çıktılar.

Gezinin ardından heyet; nükleer güç santralinin inşaat süreci konusunda bilgi alışverişinde de bulunuldu. Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Zoteeva, konuklara Türkiye'deki projenin uygulanması konusundaki ayrıntıları aktarırken, Rosatom-International Network Özel Kuruluşu Başkanı Vadim Titov da santral inşaatının iletişim etkinlikleri konusundaki tecrübelerini paylaştı.

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Kazakistan, Nükleer, Enerji, Akkuyu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Kazakistan Enerji Bakanı Bolat Akçulakov Akkuyu'da - Son Dakika


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