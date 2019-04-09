Son Dakika Haberleri: Kazakistan Erken Seçime Gidiyor

Kazakistan Erken Seçime Gidiyor

1 saat önce

Kazakistan'ın geçici Cumhurbaşkanı Kasım-Jomart Tokayev, 9 Haziran'da yeni cumhurbaşkanının seçilmesi için erken seçim yapılacağını açıkladı.

Kazakistan Erken Seçime Gidiyor, System.String[]
Kazakistan'ın geçici Cumhurbaşkanı Kasım-Jomart Tokayev, 9 Haziran'da yeni cumhurbaşkanının seçilmesi için erken seçim yapılacağını açıkladı.

Nursultan Nazarbayev'in görevinden istifa etmesinden sonra Kazakistan'ın geçici cumhurbaşkanı olan Kasım-Jomart Tokayev, 9 Haziran'da yeni cumhurbaşkanının seçilmesi amacı ile erken seçim yapılacağını duyurdu. - ASTANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 10:53 Kaynak: İHA

Cumhurbaşkanı, Kazakistan, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Karşılayanlar Arasında Yer Aldı Fenerbahçe'de Skrtel'ın Yerine Zapata Geliyor AK Parti Kulislerinde İstanbul İçin Üç Farklı Görüş Öne Çıkıyor CHP'li Başkanın Odasındaki Erdoğan Portresi Dikkat Çekti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.4.2019 12:00:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kazakistan Erken Seçime Gidiyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]