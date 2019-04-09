Kazakistan Erken Seçime Gidiyor
53 dakika önce
- Kazakistan erken seçime gidiyorASTANA - Kazakistan'ın geçici Cumhurbaşkanı Kasım-Jomart Tokayev, 9 Haziran'da yeni cumhurbaşkanının seçilmesi için erken seçim yapılacağını açıkladı.
- Kazakistan
erken seçime gidiyor
ASTANA - Kazakistan'ın geçici Cumhurbaşkanı
Kasım-Jomart Tokayev, 9 Haziran'da yeni cumhurbaşkanının seçilmesi için erken seçim yapılacağını açıkladı. Nursultan Nazarbayev
'in görevinden istifa etmesinden sonra Kazakistan'ın geçici cumhurbaşkanı olan Kasım-Jomart Tokayev, 9 Haziran'da yeni cumhurbaşkanının seçilmesi amacı ile erken seçim yapılacağını duyurdu.
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 12:32 Kaynak: İHA
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