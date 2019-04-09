Son Dakika Haberleri: Kazakistan Erken Seçime Gidiyor

Kazakistan Erken Seçime Gidiyor

53 dakika önce

- Kazakistan erken seçime gidiyorASTANA - Kazakistan'ın geçici Cumhurbaşkanı Kasım-Jomart Tokayev, 9 Haziran'da yeni cumhurbaşkanının seçilmesi için erken seçim yapılacağını açıkladı.

- Kazakistan erken seçime gidiyor

ASTANA - Kazakistan'ın geçici Cumhurbaşkanı Kasım-Jomart Tokayev, 9 Haziran'da yeni cumhurbaşkanının seçilmesi için erken seçim yapılacağını açıkladı.
Nursultan Nazarbayev'in görevinden istifa etmesinden sonra Kazakistan'ın geçici cumhurbaşkanı olan Kasım-Jomart Tokayev, 9 Haziran'da yeni cumhurbaşkanının seçilmesi amacı ile erken seçim yapılacağını duyurdu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 12:32 Kaynak: İHA

Cumhurbaşkanı, Kazakistan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Karşılayanlar Arasında Yer Aldı Fenerbahçe'de Skrtel'ın Yerine Zapata Geliyor 25 Yılda 3 Farklı Partiden 5 Kez Aday Olan MHP'li İsim, Belediye Başkanı Seçildi AK Parti Kulislerinde İstanbul İçin Üç Farklı Görüş Öne Çıkıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.4.2019 13:25:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kazakistan Erken Seçime Gidiyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]