Kazakistan, Ermeni asıllı Rus sunucu Keosayan'ın ülkeye girişini yasaklayabilir - Son Dakika
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Kazakistan, Ermeni asıllı Rus sunucu Keosayan'ın ülkeye girişini yasaklayabilir

27.04.2022 14:47
Kazakistan, Ermeni asıllı Rus sunucu Keosayan'ın ülkeye girişini yasaklayabilir

NUR Kazakistan Dışişleri Bakanlığı, Rus televizyon sunucusu ve yönetmen Tigran Keosayan'ın Kazakistan hakkındaki açıklamaları nedeniyle "ülkeye girmesi istenmeyen kişiler" listesine dahil edilebileceğini bildirdi.

NUR Kazakistan Dışişleri Bakanlığı, Rus televizyon sunucusu ve yönetmen Tigran Keosayan'ın Kazakistan hakkındaki açıklamaları nedeniyle "ülkeye girmesi istenmeyen kişiler" listesine dahil edilebileceğini bildirdi.

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aybek Smadiyarov, yaptığı açıklamada, Rus gazeteci Keosayan'ın ülke hakkındaki açıklamalarını aşağılayıcı ve hatta taraflı bulduklarını belirtti.

Smadiyarov, "Belki de yaptığı açıklama, Rus halkının ve siyasetinin belirli bir kısmının görüşlerini yansıtıyordur ancak hiçbir şekilde ülkelerimiz arasındaki iş birliğinin ve devlet başkanları düzeyindeki mevcut anlaşmaların ruhunu ve içeriğini karşılamıyor." dedi.

Bu tür konuşmaların iyi komşuluk ilişkilerin atmosferini zehirlediğini ve stratejik ortaklığa karşı çıkanların işine geldiğini vurgulayan Smadiyarov, "Bu nedenle Kazakistan'a girmesi istenmeyen kişiler listesine dahil edileceğine inanıyorum." ifadesini kullandı.

Ermeni asıllı Rus televizyon sunucusu ve yönetmen Tigran Keosayan, daha önce sosyal medyada çıkan Kazakistan hakkındaki açıklamasında ülkeyi "nankörlükle "suçlamıştı. Keosayan'ın " Ukrayna'ya dikkatle bakın" sözleri ise bir tehdit olarak yorumlanmıştı.

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Dışişleri Bakanlığı, Togo Cumhuriyeti, Kazakistan, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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