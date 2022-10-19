Kazakistan, Hazar'daki limanlarının yük kapasitesini 30 milyon tona çıkarmayı hedefliyor

Kazakistan'ın Hazar Denizi'ndeki Aktau ve Kurık limanlarının yıllık yük kapasitesini 2025'e kadar 30 milyon tona çıkarmayı hedeflediği bildirildi.

Kazakistan Altyapı ve Sanayi Geliştirme Bakanlığı Ulaştırma Komitesi Başkan Yardımcısı Kasım Tilepov, başkent Astana'da düzenlenen küresel yatırım forumunda açıklamalarda bulundu.

Tilepov, bu yıl ülkesinin Rusya üzerinden Avrupa'ya taşıdığı yük miktarında düşüş olduğunu söyledi.

Bu yılın ocak-eylül döneminde Rusya üzerinden Avrupa'ya 6,2 milyon ton yük ihracatı gerçekleştirdiklerini aktaran Tilepov, "Bu alanda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 düşüş var." diye konuştu.

Tilepov, bölgedeki mevcut jeopolitik durumdan kaynaklı olarak Kazakistan'ın Hazar Denizi'ndeki Kurık ve Aktau limanlarının Orta ve Kuzey Koridorunun kilit güzergahları haline geldiğine işaret etti.

Bu bağlamda Trans Hazar Uluslararası güzergahındaki yük taşımacılığını artırmak için 2025'e kadar Aktau Limanı'nda yük konteyneri merkezini ve Kurık Limanı'nda da deniz terminalinin inşasını tamamlamayı planladıklarını kaydeden Tilepov, "Böylece Kazakistan 2025'e kadar Hazar'daki limanlarının yıllık yük kapasitesini mevcut 21,2 milyon tondan 30 milyon tona çıkarmayı hedefliyor." ifadesini kullandı.

Geçen yıl 21 milyon ton transit yük taşındı

Tilepov, Kazakistan'da 5'i demir yolu ve 8'i kara yolu olmak üzere toplam 13 uluslararası ulaşım yolunun bulunduğunu ve bu yollarla geçen yıl ülke sınırlarından 21 milyon ton transit yük taşındığını sözlerine ekledi.