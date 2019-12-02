Kazakistan heyeti, Nevşehir ve Niğde'de temaslarda bulundu

Ahiler Kalkınma Ajansı, Niğde Ticaret ve Sanayi Odası ve Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası İşbirliğinde düzenlenen program kapsamında Türkiye'ye gelen Kazakistan Alım Heyeti 29 Kasım-1 Aralık 2019 tarihleri arasında Niğde ve Nevşehir'de bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Kazakistan Cumhuriyeti Tarım Bakanlığı Bitkisel Üretim Daire Başkanı Azat Sultanov başkanlığındaki heyette Türkistan, Çimkent ve Almatı'dan iş adamları yer aldı.



Niğde Valiliği ile başlayan program Tarımsal Üretim ve İşleme tesislerinin ziyaretleri ile devam etti. Ayrıca Niğde Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde Niğdeli iş insanları ile ikili iş görüşmeleri gerçekleştiren heyet, 01 Aralık 2019 tarihinde de Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası'nda ikili iş görüşmelerini sürdürdü.



TR71 Bölgesi'nin üretim potansiyelinin tanıtılması ve Kazakistan ile mevcut iş hacminin artırılması hedefi doğrultusunda çalışmaların önümüzdeki günlerde de artarak devam ettirilmesi yönünde heyetler arasında görüş birliğine varıldı. - NEVŞEHİR