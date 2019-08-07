Son Dakika Haberleri: Kazakistan hükümeti, cep telefonları için 'gözetim uygulamasını' kaldırdı
Son Dakika Dünya Haber

Kazakistan hükümeti, cep telefonları için 'gözetim uygulamasını' kaldırdı

1 saat önce

Kazakistan hükümeti, cep telefonu kullanıcılarının sert tepkisine neden olan ve 'internet gözetim sistemi' olarak adlandırılan uygulamayı durdurdu.

Kazakistan hükümeti, cep telefonları için 'gözetim uygulamasını' kaldırdı, System.String[]
Kazakistan hükümeti, cep telefonu kullanıcılarının sert tepkisine neden olan ve 'internet gözetim sistemi' olarak adlandırılan uygulamayı durdurdu.

Petrol zengini Orta Asya ülkesinde geçtiğimiz günlerde cep telefonu operatörleri, kullanıcılardan cihazlarına şifreleme uygulaması kurmalarını istemiş aksi takdirde internete erişimi kaybedebileceklerini bildirmişti.
Euronews.com'da Görüntüle
Kazakistan, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 05:41 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



BABA OLMA HEYECANIYLA KUYUMCUDA UNUTTUĞU ALTINLARI ÇALINDI; O ANLAR KAMERADA
Albayrak havaalanında açıkladı: Bırakın da gidip Falcao'yu alalım Cezaevi firarisi, 7 aylık hamile eşini 9 yerinden bıçakladı Avustralya'da Twitter'da hükumeti eleştiren memurun işten çıkarılması haklı bulundu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.8.2019 18:42:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kazakistan hükümeti, cep telefonları için 'gözetim uygulamasını' kaldırdı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]