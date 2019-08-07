Kazakistan hükümeti, cep telefonları için 'gözetim uygulamasını' kaldırdı
1 saat önce
Kazakistan hükümeti, cep telefonu kullanıcılarının sert tepkisine neden olan ve 'internet gözetim sistemi' olarak adlandırılan uygulamayı durdurdu.
Kazakistan
hükümeti, cep telefonu kullanıcılarının sert tepkisine neden olan ve 'internet gözetim sistemi' olarak adlandırılan uygulamayı durdurdu.
Petrol zengini Orta Asya
ülkesinde geçtiğimiz günlerde cep telefonu operatörleri, kullanıcılardan cihazlarına şifreleme uygulaması kurmalarını istemiş aksi takdirde internete erişimi kaybedebileceklerini bildirmişti.
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 05:41
BABA OLMA HEYECANIYLA KUYUMCUDA UNUTTUĞU ALTINLARI ÇALINDI; O ANLAR KAMERADA Albayrak havaalanında açıkladı: Bırakın da gidip Falcao'yu alalım Cezaevi firarisi, 7 aylık hamile eşini 9 yerinden bıçakladı Avustralya'da Twitter'da hükumeti eleştiren memurun işten çıkarılması haklı bulundu