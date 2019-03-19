Son Dakika Haberleri: Kazakistan'ı 28 Yıl Yöneten Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev İstifa Etti
BBC

Kazakistan'ı 28 Yıl Yöneten Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev İstifa Etti

2 saat önce

Nursultan Nazarbayev kararını televizyondan ulusa seslenerek duyurdu.

Kazakistan'ı 28 Yıl Yöneten Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev İstifa Etti, System.String[]
Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev istifa etti.

Nursultan Nazarbayev kararını televizyondan ulusa seslenerek duyurdu.

Nazarbayev önceden kaydedilen konuşmasında, "Benim için kolay olmayan bir karar aldım. Kazakistan Cumhuriyeti Devlet Başkanlığından istifa ediyorum" dedi.

Nursultan Nazarbayev, ülkesinin Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından bağımsızlığını ilan ettiği 1991 yılından bu yana görevdeydi.

Kazakistan'da devlet başkanlığı görevini geçici olarak Senato Başkanı Kassım Jomart Tokayev üstlenecek.
BBC

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 04:29 

Kazakistan, Nursultan Nazarbayev, Dünya
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