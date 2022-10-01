Ahmetcanov, "Son 2 günde bu ülkeden (Rusya'dan) giriş yapanların sayısında sürekli bir düşüş var. Örneğin, 29 Eylül 'de Kazakistan'a 22 bin 500 kişi girmişken 30 Eylül'de bu sayı 14 bin 900'e düştü." dedi.

Kaynak: AA

İçişleri Bakanlığı, Kazakistan, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kazakistan İçişleri Bakanlığı: Son 2 günde gelen Rus vatandaşlarının sayısında düşüş var - Son Dakika

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