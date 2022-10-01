Kazakistan İçişleri Bakanlığı: Son 2 günde gelen Rus vatandaşlarının sayısında düşüş var - Son Dakika
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Kazakistan İçişleri Bakanlığı: Son 2 günde gelen Rus vatandaşlarının sayısında düşüş var

01.10.2022 15:52
Kazakistan İçişleri Bakanlığı: Son 2 günde gelen Rus vatandaşlarının sayısında düşüş var

Kazakistan İçişleri Bakanlığı, son 2 günde Rusya'dan ülkeye geçmek isteyenlerin sayısında sürekli bir düşüş kaydedildiğini bildirdi.

Kazakistan İçişleri Bakanlığı, son 2 günde Rusya'dan ülkeye geçmek isteyenlerin sayısında sürekli bir düşüş kaydedildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanı Marat Ahmetcanov, Rusya'da kısmi seferberlik ilan edilmesinden sonra ülkeye akın eden Rus vatandaşlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Ahmetcanov, "Son 2 günde bu ülkeden (Rusya'dan) giriş yapanların sayısında sürekli bir düşüş var. Örneğin, 29 Eylül'de Kazakistan'a 22 bin 500 kişi girmişken 30 Eylül'de bu sayı 14 bin 900'e düştü." dedi.

Öte yandan Kazak Bakan, kamu güvenliğinin sağlanması ve yabancı vatandaşların yasallığı üzerindeki denetimi güçlendirmek amacıyla Rusya ile sınır geçiş noktalarında emniyet ekiplerinin sayısını artırdıklarını dile getirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 21 Eylül'de kısmi seferberlik ilan etmesinin ardından Kazakistan'a akın eden Rus vatandaşlarının sayısı 100 bini geçti.

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Kaynak: AA

İçişleri Bakanlığı, Kazakistan, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kazakistan İçişleri Bakanlığı: Son 2 günde gelen Rus vatandaşlarının sayısında düşüş var - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kazakistan İçişleri Bakanlığı: Son 2 günde gelen Rus vatandaşlarının sayısında düşüş var - Son Dakika
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