Kazakistan İki Ayda 15,2 Milyon Ton Petrol Üretti

Kazakistan'da ocak-şubat aylarında 15,2 milyon ton petrol üretildiği bildirildi.

Kazakistan'da ocak-şubat aylarında 15,2 milyon ton petrol üretildiği bildirildi.





Kazakistan Enerji Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede ocakta günlük ortalama üretimin 258,3 bin tona (1 milyon 885 bin varil) ulaştığı ve toplam 8 milyon ton petrol üretildiği belirtildi.



Şubat ayındaki günlük ortalama üretimin 259,3 bin tonu (1 milyon 893 bin varil) bulduğu ifade edilen açıklamada, söz konusu ayda toplam üretim hacminin 7,2 milyon tona ulaştığı kaydedildi.



Açıklamada ayrıca Kazakistan'ın, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) üretim kısma kararı çerçevesinde günlük petrol üretimini bin 860 varil azalttığı aktarıldı.

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