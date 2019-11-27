Kazakistan ile AB ülkeleri arasında ticaret 9 ayda 24 milyar dolar oldu

NUR Kazakistan Başbakanı Askar Mamin, bu yılın 9 ayında Kazakistan'ın Avrupa Birliği (AB) ülkeleriyle olan ticaret cirosunun 24 milyar dolar olduğunu bildirdi.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Mamin, Kazakistan'daki AB ülkeleri diplomatik misyon başkanlarının katılımıyla gerçekleşen yatırım alanında iş birliği diyaloğu üçüncü toplantısında konuştu.

Mamin, Kazakistan'ın AB ülkeleriyle iş birliğine büyük önem verdiğini ve bu ülkeleri dış politikasının öncelikli alanları olarak gördüğünü dile getirdi.

AB'nin Kazakistan'ın kilit ve büyük ticari ortaklarından olduğuna işaret eden Mamin, "Bu yılın 6 ayında AB, Kazakistan ekonomisine 5,4 milyar dolar yatırım yaptı. Bu birinci yarı yılda yapılan toplam doğrudan yabancı yatırımın yarısıdır. Bu yılın 9 ayında AB ile olan ticaret 24 milyar dolar civarında gerçekleşti." dedi.

Başbakanı Mamin, AB ülkeleri büyükelçilerine ticaret, ekonomi ve yatırımda iş birliğini teşvik etmek için açık ve aktif diyaloğu sürdürme çağrısında bulundu.

Toplantıya, Almanya, Fransa ve Hollanda'nın da aralarında bulunduğu 17 AB ülkesinin büyükelçileri katıldı.