Kazakistan ile Afganistan arasında askeri iş birliği anlaşması imzalandı - Son Dakika

NUR Kazakistan Savunma Bakanı Nurlan Ermekbayev ile Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin Güvenlik Danışmanı Hamdullah Muhib, iki ülke arasında askeri iş birliği anlaşması imzaladı.

Kazakistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Ermekbayev, ülkede çalışma ziyaretinde bulunan Afganistan Cumhurbaşkanı Güvenlik Danışmanı Muhib ile görüştü.

Afganistan'daki son gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Ermekbayev, Kazakistan'ın Afganistan'da cumhuriyetçi demokratik sisteminin korunmasını desteklediğini bildirdi.

Kazak Bakan, Afganistan'dan yabancı askeri birliklerin geri çekilmesinin ülkede istikrarın temelini teşkil edeceğini ve çatışmanın tarafları arasında uzlaşma sağlanacağına dair umudunu da dile getirdi.

Görüşmelerin ardından iki ülke arasında askeri iş birliği anlaşması imzalandı.

Muhib, ziyareti kapsamında Kazakistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Aset İsekeşev ile de bir araya geldi. Görüşmede, taraflar, mevcut bölgesel tehditler ile iş birliğine ilişkin fikir alışverişinde bulundu.