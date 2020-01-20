Kazakistan ile Belarus petrol sevkiyatına ivme kazandıracak - Son Dakika
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Kazakistan ile Belarus petrol sevkiyatına ivme kazandıracak

6 saat önce

NUR Kazakistan ile Belarus arasında ticari anlaşmanın imzalanarak yürürlüğe girmesinin ardından Belarus'a petrol sevkiyatının başlamasının beklendiği bildirildi.

Kazakistan ile Belarus petrol sevkiyatına ivme kazandıracak, System.String[]

NUR Kazakistan ile Belarus arasında ticari anlaşmanın imzalanarak yürürlüğe girmesinin ardından Belarus'a petrol sevkiyatının başlamasının beklendiği bildirildi.

Kazakistan Enerji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kazakistan Enerji Bakanı Nurlan Nogayev'in Belarus Büyükelçisi Anatoliy Niçkasov ve Belarus Devlet Petrol ve kimya Şirketi Müdür Yardımcısı Andrey Bunakov ile görüştüğü belirtildi.

Görüşmede tarafların Kazakistan ile Belarus arasında petrol ve petrol ürünleri sevkiyatı alanında ekonomik iş birliği anlaşma taslağı konularının tartışıldığı ifade edilen açıklamada, anlaşmanın iki ülke kurumları tarafından değerlendirildiği aktarıldı.

Açıklamada, "Tarafların ticari işletmelerinin çıkarlarına bağlı olan anlaşmanın imzalanarak yürürlüğe girmesinden sonra olası petrol sevkiyatının başlaması bekleniyor." ifadesine yer verildi.

Açıklamada Kazakistan'dan Belarus'a petrol sevkiyatının en iyi yolunun petrol boru hattı üzerinden olduğu da kaydedildi.

Kazakistan, Belarus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 05:26 Kaynak: AA
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