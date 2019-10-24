Son Dakika Haberleri: "Kazakistan ile ilişkileri madeni yağ sektörüne de yaymak istiyoruz"
Son Dakika Güncel 'Kazakistan ile ilişkileri madeni yağ sektörüne de yaymak istiyoruz'

"Kazakistan ile ilişkileri madeni yağ sektörüne de yaymak istiyoruz"

1 saat önce

NUR İstanbul Kimyevi Maddeler ve Muamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Üyesi Tayfun Koçak, Kazakistan ile inşaat, tekstil ve diğer alanlardaki ticari ilişkileri madeni yağ sektöründe de artırmak istediklerini söyledi.

NUR İstanbul Kimyevi Maddeler ve Muamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Üyesi Tayfun Koçak, Kazakistan ile inşaat, tekstil ve diğer alanlardaki ticari ilişkileri madeni yağ sektöründe de artırmak istediklerini söyledi.

Koçak, Türk firma temsilcilerinden oluşan İKMİB heyetiyle Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da Körme Fuar Merkezi'nde düzenlenen Tarım ve Hayvancılık Fuarı çerçevesinde Kazak iş adamlarıyla yaptığı ikili görüşmeleri AA muhabirine değerlendirdi.

Kazakistan madeni yağ sektöründe nakliye problemi nedeniyle zayıf kaldıklarına işaret eden Koçak, "Kazakistan'ı bir kardeş ülke olarak görüyoruz. İnşaat, tekstil ve diğer sektörlerde hızlı bir iş birliği olduğunu görüyoruz. Kazakistan ile bu ticari ilişkimizi madeni yağ sektöründe de artırmak istiyoruz." dedi.

Koçak, fuar çerçevesinde Türk madeni yağ ürünlerini tanıtmak amaçlı Kazak iş adamlarıyla görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirterek, "Türk yağlarının burada fazla tanıtılmadığını fark ettik. Biz kaliteli yağı olabildiğince ucuz fiyata vermeye çalışacağız. Kazakistanlı insanlar da inşallah bunu pazara yayacaklar." şeklinde konuştu.

Kazakistan'da ilk etapta yüzde 10 pazar sahibi olmayı hedeflediklerini dile getiren Koçak, "Bizim için Kazakistan'da, otomotiv veya sanayi yağlarında iyi olan kuvvetli bir distribütör olması lazım. İnsanların Türk madeni yağıyla ilgilendiğini gördük." ifadesini kullandı.

Koçak, Kazakistan'da ürünlerinin satıldığını ancak istedikleri rakamlarda olmadığına dikkati çekerek, buna rağmen hedefleri yakalayabileceklerini söyledi.

Kazakistan'ın coğrafi açıdan geniş, ekonomik açıdan ise gelişen bir ekonomi olduğuna işaret eden Koçak, "Biraz geç kalınmışlık var, biz bunun farkındayız. Amacımız gerçekten uluslararası standartlarda üretilen yağların burada da tanıtılmasıdır. Geç kaldık, ama bunu çok hızlı yakalayabileceğimizin farkındayız." dedi.

Kazakistan, Koçak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 11:32 Kaynak: AA
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