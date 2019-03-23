Kazakistan ile İtalya'dan Barış Gücü Misyonu İş Birliği
1 saat önce
NUR Kazakistan ile İtalya arasında Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü Misyonu (UNIFIL) çerçevesinde iş birliği anlaşması imzalandı.
NUR Kazakistan
ile İtalya
arasında Birleşmiş Milletler Lübnan
Geçici Barış Gücü Misyonu (UNIFIL) çerçevesinde iş birliği anlaşması imzalandı.
Kazakistan Savunma Bakanlığının açıklamasında, Kazakistan ve İtalya Savunma Bakanlıkları arasında UNIFIL misyonu çerçevesinde iş birliği anlaşması imzalandığı belirtildi.
Açıklamada, teknik anlaşmanın İtalyan kuvvetleriyle görevlendirilecek Kazak askeri personelin temel görevlerini, genel ilke ve prosedürleri tanımladığı kaydedildi. BM
barış misyonlarına askeri personel gönderen Kazakistan, geçen yıl 120 askerden oluşan barış gücünü UNIFIL misyonuna katılmak için Lübnan'a göndermişti.
Kazakistan barış gücü, Lübnan'da bölgeyi izleme, gözlem noktalarının oluşturulmasıyla ateşkesin uygulanmasını takip görevlerini yerine getiriyor.
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Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 08:22 Kaynak: AA
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