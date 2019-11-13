Son Dakika Haberleri: Kazakistan ile Türkiye arasındaki konteyner taşımacılığı yüzde 69 arttı
Son Dakika Güncel Kazakistan ile Türkiye arasındaki konteyner taşımacılığı yüzde 69 arttı - Son Dakika

Kazakistan ile Türkiye arasındaki konteyner taşımacılığı yüzde 69 arttı

6 saat önce

NUR Bu yılın ocak-eylül döneminde Kazakistan ile Türkiye arasındaki konteyner taşımacılığı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 69 artarak (2,2 bin TEU), 5,4 bin TEU oldu.

Kazakistan ile Türkiye arasındaki konteyner taşımacılığı yüzde 69 arttı, System.String[]

NUR Bu yılın ocak-eylül döneminde Kazakistan ile Türkiye arasındaki konteyner taşımacılığı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 69 artarak (2,2 bin TEU), 5,4 bin TEU oldu.

Kazakistan demir yolu şirketinden (KTJ) yapılan açıklamada, iki ülke arasındaki ulaştırma ve lojistik sektörünün gelişmekte olduğuna vurgu yapılırken "Bu yılın 9 ayında konteyner taşımacılığı 5,4 bin TEU oldu ve geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 69 arttı." ifadelerine yer verildi.

Yeni lojistik hizmetlerin uygulanmasıyla ilgili çalışmaların yapıldığına işaret edilen açıklamada, ekim ayında KTJ ile Çin, Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye demir yolu kurumlarıyla ortaklaşa Xian-İstanbul-Prag güzergahı üzerinden alternatif konteyner taşımacılık hizmetinin başlatıldığı aktarıldı.

Kazakistan, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 01:20 Kaynak: AA
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