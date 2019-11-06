Son Dakika Haberleri: Kazakistan ile Türkiye arasındaki ticaret yüzde 63 arttı
Son Dakika Güncel Kazakistan ile Türkiye arasındaki ticaret yüzde 63 arttı

Kazakistan ile Türkiye arasındaki ticaret yüzde 63 arttı

6 saat önce

NUR Bu yılın ocak-ağustos döneminde Kazakistan ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 63 artarak (782 milyon dolar) 2 milyar 11 milyon dolar oldu.

Kazakistan ile Türkiye arasındaki ticaret yüzde 63 arttı, System.String[]

NUR Bu yılın ocak-ağustos döneminde Kazakistan ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 63 artarak (782 milyon dolar) 2 milyar 11 milyon dolar oldu.

Kazakistan İstatistik Komitesi'nin verilerine göre, iki ülke arasında 2018 yılı ocak-ağustos döneminde 1 milyar 229 milyon dolar olan ticaret hacmi, bu yılın aynı döneminde 2 milyar 11 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Kazakistan'dan Türkiye'ye gerçekleştirilen ihracat 1 milyar 494 milyon dolar olurken, ithalat 516 milyon dolar seviyesinde tespit edildi.

Kazakistan,Türkiye'ye buğday, bakır, doğalgaz, petrol, alüminyum ve çinko gibi ürünleri ihraç ederken,Türkiye'den elektrik donanımlar, makine, tekstil, mobilya ve diğer ürünleri satın alıyor.

Kazakistan'da 2 binin üzerinde Türk sermayeli firma faaliyet gösteriyor.

Kazakistan, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 09:36 Kaynak: AA
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