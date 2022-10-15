Kazakistan ile Türkmenistan arasında 14 anlaşma imzalandı - Son Dakika
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Kazakistan ile Türkmenistan arasında 14 anlaşma imzalandı

15.10.2022 13:52
Kazakistan ile Türkmenistan arasında 14 anlaşma imzalandı

Kazakistan ile Türkmenistan arasında ticaret, enerji, ulaştırma, tarım, uzay, sanayi, kültür ve eğitim alanlarında iş birliğini kapsayan 14 anlaşmaya imza atıldı.

Kazakistan ile Türkmenistan arasında ticaret, enerji, ulaştırma, tarım, uzay, sanayi, kültür ve eğitim alanlarında iş birliğini kapsayan 14 anlaşmaya imza atıldı.

Kazakistan'a ilk kez resmi ziyaret gerçekleştiren Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhamedov, başkent Astana'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı Akorda'da Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından resmi törenle karşılandı.

Tokayev ve Berdimuhamedov, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, burada yaptığı konuşmada, Türkmenistan'ın kendileriyle kültür, dil, din ve gelenekleriyle yakın olduğunu belirterek, "Halklarımız ortak Türk köklerine sahip. Bu değerler bizim temel zenginliğimizdir. Bizim ortak görevimiz kardeşlik ilişkilerini güçlendirmek." dedi.

Tokayev, bugün görüşmelerde iki taraf için de önemli anlaşmalara varıldığını kaydederek "Ortak bildiri imzalandı. Bir dizi önemli anlaşmalar yapıldı. Kazak-Türkmen ilişkilerinin stratejik doğasını bir kez daha teyit ettik." diye konuştu.

Geçen yıl Kazakistan ile Türkmenistan arasındaki ticaret hacminin iki kat büyüyerek 250 milyon dolara ulaştığını aktaran Tokayev, Türkmen mevkidaşıyla bu rakamı 1 milyar dolara çıkarma konusunda anlaştıklarını bildirdi.

Berdimuhamedov da görüşmelerin açık ve karşılıklı güven çerçevesinde geçtiğini belirterek, "Enerji güvenliği, uluslararası ulaşım ve transitin geliştirilmesi, çevre sorunu gibi küresel gündemin önemli alanlarındaki çabalarımızı koordine etmeye devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Türkmen lider, yakın dönemde Tokayev'i Aşkabat'a resmi ziyaret gerçekleştirmeye davet etti.

Tokayev ve Berdimuhamedov, daha sonra ortak bildiriyi imzaladı.

Bildiride, iyi komşuluk ve kardeşlik bağlarına dayalı Kazakistan ile Türkmenistan'ın ilişkilerinin somut bir düzeye çıkarılması yönünde mutabık kaldıkları kaydedildi.

Bunun yanı sıra iki ülkenin ilgili yetkilileri arasında ticaret, enerji, ulaştırma, tarım, uzay, sanayi, kültür ve eğitim alanlarında iş birliğini kapsayan 14 anlaşma imzalandı.

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Kaynak: AA

Türkmenistan, Kazakistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kazakistan ile Türkmenistan arasında 14 anlaşma imzalandı - Son Dakika

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