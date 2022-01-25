Kazakistan'ın Almatı şehrinde terör operasyonu sona erdi - Son Dakika

NUR Kazakistan'da Almatı şehri başta olmak üzere yürütülen terör operasyonlarının sona erdiği bildirildi.???????

Ülkenin terörle mücadele karargahından yapılan açıklamada, 26 Ocak gece yarısı itibarıyla Almatı şehri başta olmak üzere Almatı ve Jambıl eyaletlerinde terör operasyonlarının sona ermesiyle ülke genelinde terör tehdidinin kırmızı seviyesinin kaldırıldığı belirtildi.

Açıklamada, ülkede ay başında 225 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan ayaklanmaları organize edenler ile bunlara katılanları tespit etme faaliyetlerinin süreceği aktarıldı.

Kazakistan İçişleri Bakanlığı Soruşturma Departmanı Başkanı Sancar Adilov, gazetecilere yaptığı açıklamada, terör operasyonu kapsamında 515 çalıntı silahın ele geçirildiğini söyledi.

Adilov, gözaltına alınan 98 kişinin silah hırsızlığından ve 61 kişinin de yasa dışı silah bulundurmaktan yargılandıklarını kaydetti.

Kazakistan Başsavcılığı da sivil vatandaşların ölümlerine ilişkin soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü, üç vakanın cinayet davası olarak incelendiğini aktardı.

İki bin ceza davasının incelendiğini belirten savcılık, bu davalarda şüpheli olan 898 kişinin gözaltı sürelerinin devam ettiğini açıkladı.

Kazakistan'daki olaylar

Kazakistan'ın batısında 2 Ocak'ta sıvılaştırılmış petrol gazına (LPG) yapılan zamlar ve ülkedeki sosyoekonomik durumun kötüleştiği gerekçesiyle başlatılan protesto gösterileri ülkenin eski başkenti Almatı'da şiddet olaylarına dönüşmüştü.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kazakistan'ın dış bağlantılı terör gruplarının saldırısıyla karşı karşıya kaldığını ve üyesi oldukları KGAÖ'dan 1992 ve 2007 yıllarında imzalanan anlaşmaların 3. ve 4. maddeleri gereği barış gücü göndermesini istediklerini açıklamıştı.

Nur Sultan yönetimi, göstericilerin kamu binalarını işgal etmesi, silah kullanması ve vatandaşların mülklerine zarar vermeye devam etmeleri nedeniyle güvenlik güçlerine terör operasyonu başlatma talimatı vermişti.