NUR Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müdür Vekili Murat Yıldırım, Kazakistan'ın bazı ülkelerde düzenlediği ve içinde "Altın Elbiseli Adam"ında bulunduğu uluslararası sergi projesinin Türkiye'de çok ilgi gördüğünü söyledi.

Kazakistan Milli Müzesi tarafından bu yıl başlatılan projenin sonuçlarına ilişkin müzede bir basın toplantısı düzenlendi.

Toplantıya, Tataristan, Özbekistan, Türkiye, Malezya ve Yunanistan müzelerinin temsilcileri katıldı.

Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müdür Vekili Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'de 12 Eylül-12 Ekim tarihlerinde düzenlenen ve "Altın Elbiseli Adam"ın da yer aldığı sergiyle ilgili izlenimlerini aktardı.

Yıldırım, serginin çok ilgi gördüğüne işaret ederek, "(Altın Elbiseli Adam Sergisi) Mevcut ziyaretçi sayımızı yaklaşık 2'ye katladı. Kazakistan'ın bu sergi projesi parlak bir fikir. Daha çok tarihçiler olarak altın elbiseli adamı tanıyorduk. Ama halk nezdinde çok karşılığı yoktu." şeklinde konuştu.

Kazakistan'ın Ankara'da ilk kez düzenlediği böyle bir serginin iki ülke müzeleri arasındaki iş birliğinde bir başlangıç olabileceğini kaydeden Yıldırım, "Ortak bir çalışma yapılabilir. Anadolu'dan eserler burada sergilenebilir. Buradan başka eserler tekrar Türkiye'de sergilenebilir. Bunun için karşılıklı bir mutabakat lazım." dedi.

"Bu projeyle yabancı müzelerle iş birliği geliştirmek istedik"

Kazakistan Milli Müzesi "Halk Hazinesi" Bilimsel Araştırma Enstitüsü Müdürü Akan Ongarulı ise bu yıl "Büyük Bozkır: tarih ve kültürü" sergisinin Tataristan, Özbekistan, Türkiye, Malezya ve Yunanistan'da düzenlendiğini belirtti.

Sergilerin tüm ülkelerde büyük ilgi gördüğüne işaret eden Ongarulı, altın elbiseli adam ve diğer arkeolojik bulguların yer aldığı sergilerin bütün ülkelerde 1 ay kadar açık kaldığını dile getirdi.

Ongarulı, "Biz bu projeyle tarihimizi tanıtmanın yanı sıra yabancı müzelerle iş birliği geliştirmek ve ortak projeler yapmak istedik." dedi.

Kazakistan'ın sembolü haline gelen altın elbiseli adamın son üç yılda 12 ülkede sergilendiğini aktaran Ongarulı, gelecek yıl serginin ABD, Almanya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Singapur'da açılmasının planlandığını sözlerine ekledi.

"Altın Elbiseli Adam", 1969'da Kazakistan'ın Almatı kenti yakınlarındaki Esik Nehri kenarında Kazak arkeologları tarafından bulunmuş, Kazakistan Milli Müzesinde muhafaza ediliyor. Arkeolojik bulgu, milattan önce 5. yüzyılda yaşayan Saka dönemi ustalarının altın kullanma tekniğini sergiliyor.