Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly Hatay'da - Son Dakika

Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, Hatay Valisi Rahmi Doğan ile bir araya geldi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Kazakistan Büyükelçisi Saparbekuly, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve beraberindeki heyetle Vali Doğan'ı makamında ziyaret etti.

Büyükelçi Sparbekuly, misafirperverliğinden ve nezaketinden dolayı Doğan'a teşekkür etti.

Türkiye'yi dosttan da öte, kardeş ülke olarak gördüklerini belirten Sparbekuly, "Sayın Valim sizi ziyaret etmek bizim için bir şereftir. Hatay, Türkiye'nin önemli illerinden birisi, Türkiye ile Kazakistan arasındaki bağları ve ticari ilişkileri daha da sağlamlaştırmak için Hatay'da olmaktan mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Vali Doğan da Türkiye ile Kazakistan arasındaki ortak tarihin, kültürel ve manevi bağların, iki ülkenin ilişkilerinin gelişmesinde önemli katkıları olduğunu belirterek, Sparbekuly'yi Hatay'da misafir etmekten büyük memnuniyet duyduğunu aktardı.