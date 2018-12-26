Son Dakika Haberleri: Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Saparbekuly, Öğrencilerle Buluştu

Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Saparbekuly, Öğrencilerle Buluştu

56 dakika önce

Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, Beypazarı ilçesinde Hatice Cemil Ercan Fen Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi.

Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Saparbekuly, Öğrencilerle Buluştu, System.String[]
Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, Beypazarı ilçesinde Hatice Cemil Ercan Fen Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi.

ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Bağcı'nın moderatörlüğünü yaptığı toplantıda, Büyükelçi Saparbekuly, öğrencilere Kazakistan hakkında bilgi verdi, ülkenin Türkiye ile olan ilişkilerinden bahsetti.

Büyükelçi Saparbekuly, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kazakistan'ın bağımsızlığının 27. yılını, Türkiye'de kardeş Türk halkıyla kutladıklarını söyledi.

Saparbekuly, Kazakistan'ın bugün, geniş Avrasya bölgesinde hem siyasi, hem ekonomik, hem de uluslararası diplomasi açısından yerini bulduğunu dile getirdi.

İki kardeş ülke arasındaki iş birliğini arttırmak amacıyla Türk iş adamlarını Kazakistan'a davet ettiklerini aktaran Saparbekuly, "Gençlerle buluşmamızda Kazakistan'ı anlattım ve ne kadar çok ortak değerlerimizin bulunduğuna işaret ettim. Ne kadar birbirimizden uzak yaşıyorsak da değerlerimizi paylaşarak, birbirimize çok yakın olabiliriz. Öğrencilerle verimli bir toplantı oldu." diye konuştu.

Etkinliğe, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hürrem Dursun, okul müdürü İdris Erdoğan, okulu yaptıran iş adamı Niyazi Ercan ve öğretmenler katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 01:53 Kaynak: AA

Beypazarı, Ankara, Kazakistan, Güncel
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