Kazakistan'ın Astana şehrinde bulunan 6 THY personeli Türkiye'ye geldi - Son Dakika

KAZAKİSTAN'da meydana gelen olayların ardından uçuşların durdurulmasıyla Astana şehrinde görevde bulunan 2'si kaptan pilot, 4'ü kabin çalışanı olmak üzere toplam 6 kişiden oluşan Türk Hava Yolları (THY) uçuş personeli Dubai aktarmalı olarak Türkiye'ye getirildi.

Hükümetin istifasıyla sonuçlanan olaylardan sonra Kazakistan'da mahsur kalan THY personelinin tahliyesi başladı. Karmaşa nedeniyle uçuşların askıya alınmasının ardından Astana'da bulanan 2'si pilot, 4'ü kabin çalışanı olmak üzere 6 kişilik ekibin Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı'nın özel talimatı ile Türkiye'ye getirilmesi için uçuş planlandı. 6 THY görevlisi gece saatlerinde Air Astana'ya ait uçakla Astana'dan Dubai'ye getirildi. Uçuş ekibi 02.40'da havalanan TK-761 sefer sayılı uçak ile 07.00 sıralarında İstanbul Havalimanı'na getirildiği öğrenildi. Bu arada Almatı'da bulunan THY personelinin de tahliyesi için görüşmelerin devam ettiği Kazakistan Hükümeti ve Sivil Havacılığından alınacak izin sonrası Türkiye'ye getirileceği belirtildi.