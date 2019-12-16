Kazakistan'ın bağımsızlığının 28. yılı Ahmet Yesevi Üniversitesinde coşkuyla kutlandı - Son Dakika
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Kazakistan'ın bağımsızlığının 28. yılı Ahmet Yesevi Üniversitesinde coşkuyla kutlandı

7 saat önce

Kazakistan'ın bağımsızlığının 28'inci yılı münasebetiyle Ahmet Yesevi Üniversitesinde kutlama töreni düzenlendi.

Kazakistan'ın bağımsızlığının 28. yılı Ahmet Yesevi Üniversitesinde coşkuyla kutlandı, System.String[]

Kazakistan'ın bağımsızlığının 28'inci yılı münasebetiyle Ahmet Yesevi Üniversitesinde kutlama töreni düzenlendi. Büyük ilgi ve coşkuyla gerçekleşen "16 Aralık Bağımsızlık Günü" adlı etkinlik ulusal marşların okunmasıyla Kültür Merkezinde başladı.


Törende konuşan Ahmet Yesevi Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Cengiz Tomar, "Kazakistan'ın bağımsızlığı sadece Kazak halkı için önem taşımıyor, bu tüm Türk dünyasının bayramıdır." dedi. Türk dünyasının birlik ve beraberliğinin önemine dikkat çeken Rektör Vekili Tomar, "Bizler, Altaylardan Adriyatik'e uzanan büyük bir çınarın dalları gibiyiz, güçlü bir gelecek için köklü geçmişimizden aldığımız güçle yeniden Türk birliğini inşa etmeliyiz" dedi.


Öte yandan Tomar, "Sevgili gençler bağımsızlığı kazanmak yetmiyor, önemli olan bağımsız kalabilmektir. Bizler ancak tarihte oluşturduğumuz Türk-İslam Rönesans'ını yeniden tesis edersek bunu başarabiliriz. Bu anlamda Türk dünyası gençlerine eğitim veren üniversitemiz öğrencilerine büyük sorumluluk düşmektedir. Elbette bunu başaracak sizlersiniz" diye konuştu.


Rektör Vekili Tomar konuşmasını, "Egemenliğini alamamış diğer Türk topluluklarının da bağımsızlığını kazanmasını temenni ediyor, Kazak kardeşlerimizin bağımsızlık gününü en içten duygularımla kutluyorum" sözleriyle sonlandırdı.


Akabinde söz alan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Umirbek Umbetov, "Atalarımızın asırlar boyu hayal ettiği egemenliğin bugün 28. yılını kutluyoruz. Bu elbette kolay kazanılmadı, bu uğurda çok şehit verdik. Bizler bugün ecdadımızı yad ederek, onların arzu ettiği bağımsızlığı kutlamanın mutluluğu içerisindeyiz. Toyumuz Kutlu Olsun" şeklinde konuştu.


Açılış konuşmalarını ardından Üniversitemiz gençleri tarafından hazırlanan konser ve halkoyunları gösterileri ilgiyle izlendi. Kazak kültürünün yansıtıldığı etkinlikte, dobralar, kopuzlar ile yöresel eserler çalındı. - ANKARA

Kazakistan, Rektör, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 10:09 Kaynak: İHA
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