Kazakistan'ın bağımsızlığının 28. yılı CRR'de kutlanacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kazakistan'ın bağımsızlığının 28. yılı CRR'de kutlanacak - Son Dakika

Kazakistan'ın bağımsızlığının 28. yılı CRR'de kutlanacak

6 saat önce

Kazakistan'ın bağımsızlığının 28. yılı, Kazakistan Büyükelçiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve TÜRKSOY Vakfı tarafından 16 Aralık akşamı Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda gerçekleşecek etkinlikle kutlanacak.

Kazakistan'ın bağımsızlığının 28. yılı CRR'de kutlanacak, System.String[]

Kazakistan'ın bağımsızlığının 28. yılı, Kazakistan Büyükelçiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve TÜRKSOY Vakfı tarafından 16 Aralık akşamı Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda gerçekleşecek etkinlikle kutlanacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, "Tarihten Esintiler" başlıklı etkinlikte, Nur-Sultan Devlet Akademik Filarmoni Kazak Halk Müzik Enstrümanları Orkestrası, Korkıt Ata Tarihi Çalgılar Topluluğu ve Otağ Türk Dünyası Müzik ve Dans Topluluğu sahne alacak.


Sanat yönetmenliğini Prof. Dr. Aytkali Jayımov'un üstlendiği Nur-Sultan Devlet Akademik Filarmonisi'nin Kazak Halk Müzik Enstrümanları Orkestrası'nı Nurlan Bekenov yönetecek. Korkıt Ata Tarihi Çalgılar Topluluğu'nun şefliğini ise Alkuat Kazakbayev üstlenecek.

Konserde, Ata Destanı, Gönül Açar, Köroğlu, Yar Yar, Aksak Kız, bir Dede Korkut eseri olan Yelmaya ve Katibim'in içinde olduğu yirminin üzerinde eser seslendirilecek. Eserlere yer yer dans topluluğu eşlik edecek.

Kazak geleneksel müzik ve dans gösterilerinin sanatseverlerle buluşacağı gösteride, Türk halk müziği eserleri de seslendirilecek. Ücretsiz gerçekleşecek etkinlik saat 19.00'da başlayacak.

Organizasyonun, Türkiye ile kardeş ülke Kazakistan arasındaki kültürel yakınlaşmayı daha da geliştirmesi bekleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kazakistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 05:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İBB Sözcüsü Ongun: Kaynarca-Tuzla-Pendik metro hattının yapımına başlıyoruz
Ünlü şarkıcı Hande Yener, paylaşımıyla nefes kesti Çöpe atılan 70 bin dolarının izini takip edip buldu Metroda bir kadın, başörtülü kadınlara hakaret edip saldırdı

Son Dakika Haberleri
00:02 Karabük'te devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
00:02 GÜNDEM ÖZETİ / 15 Aralık 2019 - Son Dakika
00:00 Tren kazasında ölen 3 kişinin taziyesine giden akrabaları kazada yaralandı - Son Dakika
00:00 Hasarlı kaza tutanağı tutan sürücülere otomobil çarptı: 6 yaralı - Son Dakika
00:00 Malatya'da polis noktasına ateş açıldı - Son Dakika
23:25 Çöpe atılan 70 bin dolarının izini takip edip buldu - Son Dakika
22:34 Metroda bir kadın, başörtülü kadınlara hakaret edip saldırdı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2019 00:06:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kazakistan'ın bağımsızlığının 28. yılı CRR'de kutlanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]