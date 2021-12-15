Kazakistan'ın bağımsızlığının 30. yıl dönümü Ankara'da kutlandı (4) - Son Dakika

Kazakistan'ın bağımsızlığının 30. yılı başkentte düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

Bir otelde düzenlenen resepsiyona, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallılar Heyeti Başkanı ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile çok sayıda yerli ve yabancı davetli katıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, burada yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni temsilen resepsiyona katıldığını belirterek, öğrencilik yıllarında birçok Kazakistanlı ve Özbekistanlı arkadaşıyla Orta Asya'da yaşanan gelişmeleri heyecanla takip ettiğini söyledi.

Türk dünyasının Türkiye için bir gönül coğrafyası olduğu kadar bir dayanışma coğrafyası olduğunu da vurgulayan Yanık, Türkiye'nin bu coğrafyayla olan ticari, kültürel ve ekonomik iş birliğinin bundan sonra da devam edeceğini dile getirdi.

"Bağımsızlığını tanıyan ilk ülke Türkiye Cumhuriyeti olmuştur"

AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım da konuşmasında, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallılar Konseyi Başkanı olarak 10 Aralık'ta Kazakistan'ı ziyaret ettiğini anımsattı.

Türk iş insanlarının Kazakistan'ın imarında birçok işe imza attığına işaret eden Yıldırım, "Kazakistan'ın bağımsızlığını ilan ettiği 16 Aralık tarihinde, Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev bunu bütün dünyaya duyurduğunda ilk 20 dakika içinde tanıyan ilk ülke Türkiye Cumhuriyeti olmuştur. Bu, bizim için büyük bir gururdur." dedi.

Yıldırım, Kazakistan'ın başkenti Nursultan'ın da Orta Asya'da gurur duyulacak önemli bir finans, ticaret ve yatırım kenti haline geldiğini belirtti.

Türk Devletleri Teşkilatı ülkeleri arasındaki ticaretin istenen seviyede olmadığını ifade eden Yıldırım, "En büyük 5'inci, 10'uncu ortak olmak bu topluluğa yakışan bir şey değil." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye, Kazakistan'ın en büyük 5'inci ticari ortağı"

Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Saparbekuly ise Kazakistan'ın, 30. bağımsızlık yılında uluslararası toplumun saygın ve sorumlu bir üyesi haline geldiğine dikkati çekti.

Türkiye ile Kazakistan arasındaki ilişkilerin bağımsızlığın ilk anından itibaren her geçen gün geliştiğini vurgulayan Saparbekuly, "Kazakistan-Türkiye arasındaki ilişkilerin ana lokomotifi ticari ve ekonomik ilişkilerdir. 30 yılda ticaret hacmimiz 30 milyon dolardan 3 milyar dolara yükseldi. Böylece 2021'in ilk 10 ayında Türkiye, Kazakistan'ın en büyük 5'inci ticari ortağı oldu." diye konuştu.

Kazakistan'da bugün 3 bin 600 Türk şirketi bulunduğunu ve Türk müteahhitlik firmalarının 27 milyon dolarlık iş üstlendiğini aktaran Saparbekuly, Türk müteahhitlerin dünyada en çok iş yaptığı 5. ülkenin de Kazakistan olduğu bilgisini paylaştı.

Saparbekuly, Türk yatırımlarının Kazakistan'da 3 yıldır üst üste rekor kırdığını kaydetti.

Konuşmaların ardından Kazakistan milli kıyafetlerinin tanıtıldığı defile ile yerel çalgılarla gerçekleştirilen konser düzenlendi.